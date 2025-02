Sans surprise, Pokemon ZA a trouvé sa place durant la nouvelle présentation Pokémon Presents de ce jeudi 28 février 2025. On a enfin vu le jeu et eu des annonces importantes.

Avis aux joueurs de Pokemon Ecarlate & Violet. Actuellement, deux pokémon gratuits vous attendent et il n'y a même pas besoin de participer à un raid Téracristal. En rentrant le code cadeau mystère Y0AS0B1B1R1B1R1 avant ce vendredi 28 février 2025 à 00h59, vous pourrez obtenir un Pohmarmotte de niveau 20. Ensuite, le jeu vous offre également la possibilité de récupérer un Cotovol niveau 50. Il vous suffit de saisir EU1C25SUNNYDAY dans la section « Cadeaux Mystère » du titre avant le 1er mars 2025 à 00h59. Pendant ce temps, Pokemon ZA a enfin donné de ses nouvelles et s'est dévoilé avec de très grosses surprises.

Pokemon ZA se montre enfin

Pour le Pokémon Day 2025, la société détentrice de la franchise et Nintendo ont uni leurs forces pour un nouveau Pokemon Presents afin d'en dévoiler davantage sur les futurs jeux de la licence. Évidemment, cet événement ne pouvait pas faire l'impasse sur Légendes Pokémon : Z‑A, qui est le prochain opus principal annoncé lors du Pokémon Day 2024. Jusqu'à maintenant, Pokemon ZA était très discret puisqu'on a tout juste eu un teaser vidéo, sans même une image de gameplay. À l'époque, Big N avait seulement promis une nouvelle aventure « ambitieuse » avec une grosse surprise pour les fans de Pokémon X & Y.

Dans Pokemon ZA, les habitués de la saga feront leur retour à Illumis, une ville située dans la région de Kalos, qui était la capitale de XY. Une cité qui fait l'objet d'un plan de réurbanisation pour offrir un environnement de cohabitation aux Pokémon et au humains. Après plusieurs mois de silence et de rumeurs, on en sait enfin plus. Comme indiqué par des bruits de couloir, les Méga-Évolutions pour changer vos créatures en Méga-Pokémon reviennent. Ca bouge également en termes déplacements durant les combats, avec des affrontements semi dynamiques où l'on peut se déplacer tout donnant des ordres aux créatures, pour esquiver les attaques et même contre-attaquer.

Au milieu de toutes ces informations, The Pokémon Company a confirmé une information essentielle, à savoir la date de sortie de Pokemon ZA. Le leak d'Amazon était vrai et le jeu sera disponible fin 2025 sur Nintendo Switch, et forcément sur Nintendo Switch 2, bien qu'il n'y a pas eu de mot là dessus.

Nouveau trailer pour la sortie de Légendes Pokémon Z-A

Source : Pokémon Presents du 28 février 2025.