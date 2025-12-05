Alors que Pokemon ZA s'apprête à recevoir un premier DLC Méga Dimension qui a énormément fait polémique puisqu'il a été annoncé à un prix particulièrement salé alors que le jeu de base n'était même pas sorti, Game Freak et Nintendo semblent vouloir préparer les dresseurs pour ce qui les attend. Cela prend la forme de la distribution de plein de contenus gratuits, après avoir offert l'iconique Mewtwo en cadeau.

Distribution d'objets gratuits pour tous les dresseurs de Pokemon ZA

Juste après avoir proposé l'un des Pokémon les plus iconiques de la franchise et de quoi le transformer dans ses formes ultimes, Pokemon ZA se fend en prime de cadeaux gratuits pour tous les dresseurs en herbe. Ce alors que le controversé DLC Mega Dimension, introduisant de nouveaux Pokémon mais aussi de nouvelles Méga-Évolutions comme celles de Raichu ou encore la nouvelle de Lucario, parmi tant d'autres surprises arrive prochainement.

Le contenu du DLC Méga Dimension de Pokemon ZA semble promettre de proposer un défi de taille pour celles et ceux trouvant le jeu de base trop facile. Ce qui peut expliquer l'offre de Mewtwo et ses deux transformations gratuitement via un cadeau mystère et une quête secondaire, et la distribution de contenus gratuits qui nous intéressent ici.

Cette distribution, annoncée via une newsletter Nintendo au Japon, offre divers objets pour aider les joueurs de Pokemon ZA à se préparer aux ZA Royales ainsi qu'aux combats de Méga-Évolutions et à la capture de Pokémon en prévision du prochain DLC.

Quels sont les contenus gratuits offerts et comment les récupérer

La nouvelle distribution de Pokemon ZA qui nous intéresse ici octroie 5 Revitalisation Max, 10 Restaurations Complètes et 10 Ultra Balls. Cela devrait effectivement aider les dresseurs à mieux gérer les duels plus ardus qui les attendent dans le DLC Mega Dimension, et potentiellement à capturer les Pokémon les plus coriaces avec les très efficaces Ultra Balls.

Pour les récupérer, la marche à suivre est très simple :

Depuis le menu principal de Pokemon ZA, sélectionnez « Jeu en ligne ».

Poursuivez dans « Cadeaux Mystère » et choisissez l'option « via Internet ».

Sélectionnez Via un code ou mot de passe pour vous connecter à Internet.

pour vous connecter à Internet. Entrez le code PREPAR1ING .

. Recevez le cadeau en jeu. Le jeu sera sauvegardé automatiquement après la réception du cadeau.

À noter que ce code est valide jusqu'au 31 mars 2027. Vous avez donc largement le temps de l'utiliser pour récupérer les contenus gratuits qu'il propose dans Pokemon ZA.

© Nintendo/Game Freak

Source : Nintendo