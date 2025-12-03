Pokemon ZA vous fait un cadeau de Noël en avance en vous offrant un nouveau Cadeau Mystère avec un pokemon légendaire surpuissant et certainement l'un des plus appréciés également.

Même s'il a divisé dès sa sortie, Pokemon ZA a cartonné et s'apprête déjà à recevoir un premier DLC Mega Dimension. De nouveaux pokemon mais aussi de nouvelles Méga-Évolutions comme celles de Raichu ou encore la nouvelle de Lucario sont attendus, et bien d'autres surprises également. Mais en attendant la sortie du contenu additionnel, le jeu vous fait un gros cadeau : un pokemon légendaire et très apprécié, offert gratuitement.

Pokemon ZA offre un cadeau à tous les dresseurs

C'est certainement l'un des pokemon les plus populaires de tous les jeux confondus, Mewtwo débarque enfin dans Pokemon ZA. La créature surpuissante était attendue de pied ferme et a même fait l'objet de beaucoup de rumeurs avant et après le lancement du jeu. C'est désormais acté, Mewtwo est enfin disponible dans le jeu et avec ses deux Méga-Évolutions en prime. Pour récupérer le pokemon, il va en revanche falloir remplir quelques conditions. La première, il faut impérativement avoir vu la fin de Pokémon ZA. Pas de panique, s'il est disponible dès ce 2 décembre 2025, il n'y a aucune limite à ce cadeau événement. Ensuite, il faudra récupérer le Cadeau Mystère et faire une petite quête secondaire dans la foulée. Mewtwo sera offert en récompense de cette dernière avec ses deux Mewtwonite X et Y lui permettant de prendre ses deux formes ultimes.

Pour récupérer le Cadeau Mystère, rien de plus simple, il suffit de suivre la petite manipulation suivante, très similaire à Pokemon Ecarlate et Violet :

Depuis le menu principal, sélectionnez « Jeu en ligne ».

Poursuivez dans « Cadeaux Mystère » et choisissez l'option « via Internet ».

Solution de la quête Projet M pour capturer Mewtwo

La quête secondaire nécessaire pour récupérer Mewtwo et ses pierres ne sera disponible qu'à la seule condition que vous ayez fini l'histoire principale de Pokemon ZA. Récupérez ensuite votre Cadeau Mystère pour activer la suite de quêtes. La mission Projet M vous demandera de vous rendre dans les Laboratoires Lysandre. Rendez-vous dans le Café Lysandre, prenez l'ascenseur et descendez jusqu'au sous-sol -3 afin d'atteindre la zone principale. Une cinématique se déclenchera à votre arrivée, vous donnant la possibilité d'affronter Mewtwo.

Évidemment, il ne faudra pas se contenter de le vaincre, mais bel et bien le capturer, ce qui ne sera pas aussi facile que ça. Mewtwo est un pokemon de type Psy, pensez donc à avoir un ou plusieurs pokemon de type Ténèbres ou doté d'attaques de ce type pour vous en sortir sans trop de mal. La Méga-Évolution est évidemment une solution efficace.

Une fois vaincu et capturé, vous pourrez lui donner les Méga-Gemmes en votre possession et l'ajouter à votre équipe.