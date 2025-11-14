À peine sorti, Légendes Pokemon ZA prend déjà le temps de gâter les joueuses et les joueurs avec un très beau cadeau qui va vous permettre de renforcer votre équipe.

Votre collection va se remplir un peu plus facilement dans Légendes Pokemon ZA. La nouvelle itération de la franchise a non seulement conquis un large public dès son lancement à la mi-octobre, mais Game Freak ne compte pas le lâcher trop vite. De fait, le studio et la Company continue de gâter leurs fans avec un nouveau cadeau. Non seulement il est très simple à récupérer, mais c'est totalement gratuit.

Pokemon ZA vous fait un cadeau fabuleux

Illumis regorge de mystères dans Pokemon ZA. Le retour dans la ville lumière de la sixième génération est l'occasion de redécouvrir les lieux sous un tout autre jour. Par la même occasion, vous y retrouvez tout un tas de monstres de poche que vous aviez peut-être déjà rencontrés à l'époque dans Y et X sur Nintendo 3DS. Pour autant, Game Freak a décidé de vous donner un petit coup de pouce avec un beau cadeau.

En effet, depuis le 6 novembre, les équipes de Pokemon ZA vous permettent de récupérer facilement le fabuleux Diancie, ainsi qu'une Diancite lui permettant de méga-évoluer. Plus exactement, en récupérant la pierre par le système de Cadeau Mystère après avoir fini l'histoire principale, vous débloquerez la mission secondaire Ex « Un scintillement sans pareil ».

Une fois la mission débloquée, il ne vous restera plus qu'à foncer à l'agence Beladonis d'Illumis. Gribouille, le Psytigri détective de Millie que vous devriez bien connaître à présent, sera prêt à faire équipe avec vous en découvrant la Diancite. Ensemble, vous pourrez vous rendre sur les lieux où déambule le fameux Diancie, de type Roche et Fée. Ce sera alors votre chance de l'accueillir dans votre équipe de Pokemon ZA.

Vous avez peut-être déjà eu l'habitude de ce système sur les précédents jeux, notamment Écarlate et Violet. Les Cadeaux Mystère se récupère d'un clic, à condition que votre console Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2 soit connectée à internet. Si c'est bien le cas, récupérez votre récompense gratuite pour Pokemon ZA comme suit :

Depuis le menu principal, sélectionnez « Jeu en ligne ».

». Poursuivez dans « Cadeaux Mystère » et choisissez l'option « via internet ».

» et choisissez l'option « via internet ». Vous recevez votre Diancite offerte.