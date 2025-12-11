Super nouvelle pour les joueurs de Pokémon ZA, puisque le jeu se montre une fois de plus très généreux en offrant un beau cadeau. Ici, il s’agit littéralement d’un Pokémon qui a en plus le mérite d'être totalement culte.

C’est devenu presque commun. Entre ses mises à jour, le très bon Pokemon ZA offre désormais régulièrement de jolis cadeaux, comme des bonus ou même des Pokémon exclusifs. Une façon efficace de fidéliser la communauté et de donner envie aux joueurs de revenir.

Un Pokemon culte offert sur Pokémon ZA

Une nouvelle distribution vient d’arriver dans Pokemon ZA, et elle devrait faire le bonheur des collectionneurs comme des dresseurs les plus stratèges. Pendant une durée limitée, les joueurs peuvent ainsi récupérer un Dracaufeu Alpha exclusif, pensé pour célébrer le lancement du jeu et offrir un bonus bienvenu en début d’aventure.

Ce Dracaufeu ne se contente pas d’être une simple créature surboostée. Il est livré avec un set d’attaques particulièrement polyvalent, capable de couvrir un large éventail de situations au combat. On retrouve Lance-Flammes pour une puissance fiable, Draco-Griffe pour mettre la pression sur les types Dragon, Lame d’Air pour gagner en mobilité, et Solar Beam pour surprendre les adversaires Eau ou Roche. Autre détail appréciable, ce Dracaufeu est envoyé dans une Mémoire Ball (Cherish Ball), ce qui en fait un spécimen unique destiné aux événements spéciaux.

Comment récupérer ce Dracaufeu spécial

La distribution se fait par code sur Pokemon ZA , ce qui permet à tous les joueurs d’en profiter, peu importe leur progression. Il suffit de saisir le code B1G0006 dans le menu dédié aux cadeaux mystères pour obtenir immédiatement ce Dracaufeu Alpha dans votre équipe ou votre boîte Pokémon. Attention toutefois et comme toujours. C'est pendant un temps limité. La distribution est disponible jusqu’au 19 janvier 2025, ce qui laisse largement le temps de le récupérer, mais mieux vaut ne pas tarder pour ne pas oublier.

Cette distribution tombe d’ailleurs à un moment clé pour Pokemon ZA. Le jeu vient tout juste de passer en version 2.0 avec l’arrivée de son premier DLC, Mega Dimension, un contenu qui promet une nouvelle histoire et plusieurs dizaines de créatures inédites. Même ceux qui n’ont pas acheté le DLC profitent de quelques ajouts via les fonctionnalités en ligne, preuve que Game Freak cherche à maintenir l’intérêt autour du titre. Entre les nouvelles formes, les Mega-Évolutions supplémentaires et les distributions régulières comme ce Dracaufeu Alpha, la communauté a clairement de quoi revenir sur Pokémon ZA et suivre de près son évolution dans les mois à venir.

Source : The Pokemon Company