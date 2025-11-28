Si chaque sortie d’un nouveau Pokémon enflamme la Toile et ravive les débats sur la direction que la licence devrait prendre, ils sont toujours un véritable succès. Le jeu a déjà trouvé 5,8 millions de preneurs dans le monde entier. Et ce chiffre risque de grimper considérablement lors des fêtes de fin d’année. Pokemon ZA est attendu sous de nombreux sapins et, si c’est le cas dans votre foyer, on a trouvé le meilleur bon plan pour faire vos achats de Noël pendant le Black Friday.

Pokemon ZA en promo pendant le Black Friday

Sorti le 16 octobre 2025, Légendes Pokémon ZA plonge les joueurs dans les allées de la ville d'Illumis, inspirée de notre capitale. Avec un bestiaire de 230 Pokémon, le retour attendu des Méga-Évolutions, dont celles du Dracolosse ailé ou du Méga-Staross, qui a amusé la Toile, le jeu repose encore sur une formule éprouvée mais toujours aussi efficace. Naturellement, il se retrouve en tête des listes de Noël de nombreux fans de la licence qui n’ont pas craqué au moment de sa sortie. Par chance, à l’occasion du Black Friday 2025, Pokemon ZA est proposé à un prix attractif chez Amazon dans sa version Nintendo Switch 2. Et quand on sait que les exclusivités du constructeur baissent difficilement de prix, difficile de ne pas se ruer dessus. Ainsi, le jeu passe à 46,57 €, ce qui restera sans doute son meilleur prix avant les fêtes de fin d’année.

Pour mémoire, Pokemon ZA vous fait donc poser vos valises dans la plus grande ville de Kalos, qui fourmille de Pokémon et de zones naturelles que la société Quazar cherche à remodeler pour mieux faire cohabiter humains et Pokémon. Accompagné d’un Germignon, Gruikui ou Kaiminus, vous prendrez alors part à cette grande entreprise. Grande nouveauté dans Pokemon ZA : les Dresseurs et leurs partenaires se déplacent ensemble, en temps réel, lors des combats.