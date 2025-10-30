Légendes Pokémon ZA prend le temps d'écouter les joueuses et joueurs. Le nouveau bébé de Game Freak se prépare à sortir une mise à jour qui promet de bons changements.

Vous avez été entendu. Si vous êtes un joueur de Pokemon ZA, vous avez peut-être rencontré quelques problèmes durant votre partie. Eh bien, pas de panique. Les équipes de supports sont déjà sur le coup et annoncent une prochaine mise à jour. Celle-ci devrait résoudre plusieurs bugs importants. Une bonne nouvelle qui ne tardera pas à arriver sur vos consoles Nintendo Switch 1 et 2.

Pokemon ZA a déjà prévu sa future mise à jour

Malgré les critiques à sa sortie, Pokemon ZA est un vrai succès. Vous êtes nombreux à avoir craqué pour cette nouvelle aventure qui vous entraîne cette fois dans la ville d'Illumis pour enquêter sur un phénomène étrange. Sauf que le plus étrange pour certains joueurs, ce sont les bugs qui viennent entraver leur progression. Mais pas de panique, Game Freak est sur le coup.

Sur le site du support de Pokemon ZA, les équipes ont partagé de nouvelles informations concernant une prochaine mise à jour du jeu. Après la première déployée à la sortie pour activer les fonctionnalités en ligne, il s'agira cette fois de résoudre des problèmes concrets rencontrés en jeu.

Les équipes se concentrent notamment sur deux bugs majeurs. Le premier concerne les boîtes Pokémon qui, selon certaines conditions, peuvent réduire à néant toutes tentatives de capture d'une créature. De même, si vous tentez d'accomplir une mission secondaire à ce moment-là, vous n'aurez pas le spécimen attribué. L'autre souci visez par la prochaine mise à jour de Pokemon ZA vise un glitch rencontré en combat. En l'occurrence, si vous lancez une attaque au moment de la transition jour/nuit dans le jeu, la cible devient intouchable.

Étant donné que ces bugs peuvent vous empêcher de capturer des spécimens importants ou bloquer votre progression dans les missions secondaires, cette mise à jour pourrait sauver votre partie. Vous n'aurez pas longtemps à attendre puisque Game Freak prévoit de la déployer courant novembre. Bien sûr, elle sera disponible sur Nintendo Switch et Switch 2, pour ne laisser personne sur le carreau. D'ici-là, il faudra simplement veiller à ne pas se retrouver dans les situations problématiques évoquées. Un peu d'attention et de patience, puis tout sera résolu.

© Nintendo / Game Freak.