Si le nouvel opus de Pokemon tend à diviser les fans, tous s’accordent en revanche sur le fait que l’absence d’une fonctionnalité en particulier est à ce stade plus que regrettable.

Voilà maintenant plusieurs jours que Légendes Pokemon ZA est disponible et qu’il tend, sans aucune surprise, à déchaîner toutes les passions auprès des joueurs. Car entre ceux qui le qualifient d’ores et déjà de meilleur jeu Pokemon qui soit sorti depuis longtemps, et ceux qui ne cessent au contraire de le fustiger pour sa technique d’un autre temps, la guerre fait profondément rage. Pour autant, s’il y a bien un aspect sur laquelle les fans se rejoignent sans conteste, c’est sur l’absence plus que regrettable de doublages dans le jeu.

L'absence de doublages dans Pokemon ZA manque aux joueurs

En effet, Légendes Pokemon ZA a beau apporter quelques nouveautés bienvenues à la formule de Game Freak, pour ce qui est de la technique, en revanche, la situation reste toujours aussi délicate. Que ce soit par son manque cruel de détails dans ses textures, par la redondance de ses environnements ou encore la pauvreté du nombre de PNJ affichés à l’écran, on ne peut pas dire que la ville d’Illumis soit un modèle de vivacité. Et ce n’est assurément pas l’absence totale de doublages qui aide à rendre ce Pokemon plus vivant.

Car le titre a beau avoir de nombreux dialogues et même des cinématiques au cours desquelles il est possible de voir les lèvres des personnages bouger, The Pokemon Company ne semble toujours pas être décidée à investir dans ce domaine pour leur offrir une véritable voix. Pourtant, les joueurs en sont convaincus, cela permettrait à des jeux comme Légendes Pokemon ZA de monter en gamme, en faisant notamment disparaître ces fameux dialogues textuels plus que datés qui accompagnent la franchise depuis plusieurs décennies maintenant.

« J’aurais vraiment aimé que Pokemon Legends ZA possède des doublages. Je ne sais pas, ça me semble bizarre sans ça » confie par exemple un internaute sur X à ce sujet. « Ils auraient au moins pu opter pour un mélange comme dans Yakuza, où certaines scènes sont doublées et d’autres non ». « J’apprécie beaucoup l’amélioration apportée à la présentation de Pokemon depuis Épée et Bouclier grâce aux cinématiques », explique un autre. « Mais […] si nous devons avoir ça, pourquoi ne pas ajouter un peu d’argent au budget pour rajouter des doublages, au moins pour ces scènes ? ».

Un axe d’amélioration pour l’avenir ?

D’autant plus que, comme ont pu le révéler les dernières fuites, on ne peut pas dire que les jeux Pokemon coûtent très cher à produire. Encore moins quand on connait les bénéfices qu’ils rapportent derrière. Y injecter davantage d’argent permettrait ainsi à The Pokemon Company et Game Freak d’en améliorer la qualité à tous les niveaux, en particulier si des doublages en bonne et due forme devaient faire partie de l’équation. Quitte à ce que les joueurs doivent alors se contenter de versions anglaises et japonaises dans un premier temps.

Maintenant, les créateurs de Pokemon seront-ils prêts à écouter les fans sur ce point ? Pour l’heure, rien n’est moins sûr. Car les fans de la franchise ont beau se plaindre de la technique des jeux depuis plusieurs années maintenant, cela ne change absolument rien à la qualité des nouvelles productions. Il suffit d’ailleurs de voir Légendes Pokemon ZA, pourtant également disponible sur Nintendo Switch 2, pour s’en rendre compte. Mais qui sait, peut-être cela finira-t-il par changer avec l’arrivée de la dixième génération ? L’espoir fait vivre, comme on dit.

Source : X