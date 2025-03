Ça fait déjà un mois depuis le dernier Pokémon Presents ! La conférence a été pleine de belles annonces pour la licence bientôt trentenaire. Un jeu en particulier était attendu au tournant. Il s'agit de Légendes Pokemon ZA, la nouvelle itération dans la lignée d'Arceus. Après deux trailers de présentation, nous avons encore beaucoup à découvrir de ce futur jeu. Mais, déjà, une fonctionnalité commence à se détailler officieusement.

Les fans devraient être méga-contents de Pokemon ZA

Pokemon ZA va avoir fort à faire pour épater les joueuses et joueurs après Légendes Arceus et même après les versions plus classiques, Écarlate et Violet. Malgré les intérêts diverses de ces titres, leurs performances techniques laissaient grandement à désirer. Alors, évidemment, lorsque le nouveau jeu s'est montré plus concrètement, certains n'ont pas tardé à exprimer leur mécontentement face aux images montrées...

Peut-être que cette nouvelle saura en consoler certains ! Si vous avez suivi les annonces de la conférence, cela ne vous aura pas échappé : Pokemon ZA ne passera pas à côté des Méga-Évolutions. Cette fonctionnalité, introduite dans la franchise avec les épisodes X et Y, est vite devenu un incontournable. À la fois spectaculaire et très puissante, elle a permis de redynamiser les combats avec classe.

Les derniers jeux avaient cependant réinventé la formule pour laisser de côté la Méga-Évolution au profit de mécaniques similaires. Pokemon ZA va donc al ramener sur le devant de la scène, pour le plus grand plaisir de certains fans. L'an dernier, certains spécimens prétendument concernés avaient déjà fuité tandis que d'autres se sont confirmés.

Méga-Évolutions confirmées

Absol

Altaria

Dracaufeu*

Kangoureux

Leviator

Lucario

Pharamp

Ténéfix

Méga-Évolutions supposées

Baojian

Carchacrok

Dracolosse*

Koraidon

Miraidon

Superdofin

Yuyu

Zygarde*

Les leaks d'il y a un an sont peu à être ressortis dans la liste des Pokémon déjà confirmés*. En somme, il faut prendre les noms supposés avec de grosses pincettes. D'autant plus que nous serions loin du compte. Selon le leaker spécialisé Centro Leaks, Pokemon ZA comprendrait au moins 27 Méga-Évolutions. D'ici à la fin 2025, fenêtre choisie pour la sortie du jeu sur Nintendo Switch, nous avons le temps pour voir tous ces détails se préciser.