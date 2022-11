Alors qu’il ne reste plus que quelques jours avant la sortie de Pokémon Violet et Écarlate calée au 18 novembre prochain, les deux grosses cartouches de Nintendo sont dans la tourmente.

Pokemon Violet & Écarlate font rager avant même leur sortie

Depuis peu, de nombreux leaks sont apparus sur la toile, comme ce joueur qui n’a pas hésité à streamer plus de 10 heures de Pokémon Violet & Écarlate dans le plus grand des calmes. Pire encore, pratiquement tout le Pokédex de cette 9G serait d’ores et déjà en ligne si l’on en croit le récent tweet de Centro Leaks. Des créatures totalement inédites, dont le design reste visiblement en travers de la gorge d’une bonne partie des fans de la licence.

« Ca ne ressemble même plus à des Pokémon », « C’est paresseux », « J’ai vu de meilleurs fan-arts », « C’est vraiment moche », « Cette 9G est une blague ? »… les commentaires négatifs pullulent sur les réseaux sociaux et la grogne des joueurs monte de plus en plus. Ces derniers reprochent notamment à Game Freak de se reposer sur ses lauriers depuis bien trop longtemps et de ne plus mettre d’âme dans le design de ses Pokémon qui, petit à petit, ne ressemblent plus à grand-chose.

Pokemon, une série à bout de souffle ?

On se rappelle d'ailleurs que Légendes Pokémon Arceus avait lui aussi essuyé de vives critiques, mais à cause de son esthétique cette fois, jugé totalement obsolète, même pour un jeu Nintendo Switch. Mais ses Pokémon exclusifs n'avaient pas soulevé les foules comme c'est le cas ici pour Pokémon Violet et Écarlate.

D’un autre côté, il est peut être devenu difficile de faire dans l’originalité puisque lorsque l’on jette un œil dans le rétro, on se rend compte que la licence à succès a déjà plus de 25 ans, plusieurs dizaines de jeux au compteur et plusieurs centaines de créatures différentes. Avant la sortie de Légendes Pokémon : Arceus, les petits monstres de Nintendo étaient pas moins de 901, et ils devraient désormais franchir la barre du millier avec Pokémon Violet & Écarlate. Ça commence peut être à faire beaucoup.