La Pokemon Company serait en train de chercher à se développer vers de nouveaux horizons. Plus précisément dans la NFT et le metaverse.

Des Pokemon virtuels et uniques à collectionner ? Un univers Pokemon en constante évolution ? Ce sont visiblement les rêves de la Pokemon Company qui souhaiterait apparemment investir, et s’investir, dans les NFT et le metaverse. Alors que sa neuvième génération de petits monstres est en train de se développer, la firme recrute pour conquérir de nouveaux horizons.

Un futur de NFT et metaverse Pokemon

Si rien d’officiel n’a encore été révélé, et que l’on ne connaît pas les plans réels de la Pokemon Company, le fait est que l’entreprise recrute activement. Les profils recherchés doivent en l'occurrence être calés dans les technologies liées au NFT et à la blockchain, ainsi qu’au metaverse. Bien que les deux secteurs soient totalement instables et que peu de joueurs s’y intéressent (la majorité s’y oppose carrément en réalité), la firme semble vouloir tenter sa chance comme de très nombreux acteurs du marché, dont Square Enix qui a carrément revendu plusieurs de ses grosses licences justement pour pouvoir investir massivement.

Les offres d’emploi ont été repérées par plusieurs internautes sur Linkedin et l’on peut en effet voir noir sur blanc qu’il est demandé aux candidats d’avoir une expérience solide et « une très bonne connaissance du Web 3, dont les technologies en relation avec la blockchain et / ou le metaverse ». Ainsi qu’avoir de bonnes relations avec des entités et investisseurs du milieu. Reste maintenant à savoir ce que compte faire la Pokemon Company dans ce nouveau secteur. Et pour le moment les projets sont encore flous.

Hein ? Quoi ? Les jeux évoluent ?

Pour l’heure côté jeux vidéo, Pokemon Ecarlate et Violet recevront prochainement de tous nouveaux DLC. Les hostilités commenceront d’ici cet automne et en attendant de nombreux patchs sont attendus. D’ailleurs, les prochains devraient enfin permettre aux jeux d’être compatibles avec Pokemon Home, et de gros bugs seront corrigés. Notamment celui concernant le dernier raid événement en date.