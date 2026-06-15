C'était l'annonce la plus folle du dernier Pokémon Presents. La conférence de février a tout fait pour célébrer les 30 ans de la franchise comme il se doit. Ainsi, les révélations ont plu, y compris celle de l'arrivée de la 10G pas plus tard que l'année prochaine. Pour l'occasion, deux nouveaux jeux sont prévus, Pokemon Vents et Vagues. Cela dit, le duo était, sans grande surprise, absent du dernier Nintendo Direct. Dès lors, beaucoup ont encore des questions à son sujet. Celle de la date pourrait commencer à trouver des réponses grâce aux insiders.

Pokemon Vents et Vagues pour la rentrée 2027 ?

Une fois n'est pas coutume, la rumeur concernant la nouvelle génération de monstres de poche nous vient de Centro LEAKS. Toujours à l'affut de l'actualité Pokémon, ce compte commente et partage ses informations officieuses sur les réseaux sociaux. Justement, sa dernière révélation risque d'en intéresser plus d'un puisqu'il est question de la fenêtre de sortie de Pokemon Vents et Vagues.

Centro LEAKS auraient eu accès à une fuite interne des plus intéressantes. Selon les informations qu'il a obtenues, Pokemon Vents et Vagues risque de se faire attendre encore un moment, mais peut-être pas autant qu'on le penserait. À la fois, on se doute que le jeu ne sortira pas en début d'année prochaine, cela n'étant pas dans les habitudes de la saga. Mais, la rumeur voudrait que la 10G débarque sur Nintendo Switch 2 courant septembre 2027.

Certains fans se languissent déjà : « mon Dieu, c'est tellement loin »1. Mais d'un sens, pas autant que ce qu'on pourrait envisager. Si on se fie aux trois dernières générations, à savoir Écarlate / Violet, Épée / Bouclier et Soleil / Lune, nous avons pris l'habitude d'un lancement au mois de novembre. La dernière fois que la licence a sorti l'une des double-version en septembre, c'était en 2010 avec Noir et Blanc, mais seulement au Japon, la France ayant dû attendre le mois de mars. Il n'est donc pas aberrant que Pokemon Vents & Vagues arrive plutôt à l'automne que pour l'hiver. Mais pour le moment, rien ne permet vraiment d'étayer ces rumeurs que nous prendront donc avec de grosses pincette.