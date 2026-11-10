Pokemon Vents & Vagues ont refait parler d'eux via un leak qui présage de mauvaises nouvelles et de lourdes répercussions sur l'ensemble de la licence.

Pokemon Vents et Vagues devaient-ils sortir ce mois-ci ? Selon un nouveau leak, la 10e génération aurait dû arriver courant novembre 2026 sur Switch 2, avant un report décidé in extremis. Une décision qui aurait semé un certain chaos dans le planning de The Pokémon Company, dont notamment l'arrivée d'un nouvel anime. On fait le point, avec toutes les pincettes d'usage.

Pokemon Vents & Vagues repoussés à la dernière minute ?

Le leak en question provient du compte spécialisé CentroLeaks sur X.com, habitué des fuites autour de la licence. D'après ces nouvelles informations, Pokemon Vents et Vagues visaient initialement une sortie en novembre 2026, soit pile ce mois-ci. Sauf que les jeux n'étaient tout simplement pas prêts. Toujours selon le leak, la décision de repousser la sortie d'un an, à novembre 2027, aurait été prise au tout dernier moment, en janvier 2026. Autrement dit, à peine plus d'un mois avant l'annonce officielle de la 10e génération.

Ce calendrier colle plutôt bien avec ce que l'on sait officiellement. Lors du Pokemon Presents du 27 février 2026, organisé pour les 30 ans de la licence, The Pokémon Company avait dévoilé une fenêtre de sortie très floue : « 2027 », en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Une mention que l'on retrouve encore aujourd'hui sur la fiche officielle de Nintendo, toujours sans date précise.

Si novembre 2027 se confirme, l'attente depuis Pokemon Écarlate et Violet atteindra cinq ans, du jamais-vu entre deux générations modernes. Après les soucis techniques de la génération précédente, difficile cependant de reprocher à Game Freak de prendre son temps. D'autant que Nintendo considère ce duo comme un titre crucial pour la Switch 2. Mais un tel décalage, annoncé si tard, a forcément laissé des traces.

Quelles conséquences pour ce report in extremis ?

Selon le leak, ce report tardif aurait provoqué d'énormes problèmes de planning sur l'ensemble des projets de The Pokémon Company. Et c'est notamment le nouvel anime, Pokemon Horizons, qui aurait trinqué le plus.

Au départ, Pokemon Horizons devait en effet s'arrêter à son 136e épisode. The Pokémon Company aurait alors convaincu les producteurs de l'anime d'ajouter un arc supplémentaire pour teaser la 10e génération. Au cœur de ce plan : Navi, nouvelle héroïne de la série, qui devait faire équipe avec Konetsu.

Ce nom ne sort pas de nulle part. Un précédent leak présentait Konetsu comme un possible Pokemon légendaire chargé d'accompagner le joueur tout au long de l'aventure de Vents et Vagues. Et c'est là que le report de la 10ème génération vient saboter les plans de la Company, qui a dû revoir son planning comme suit :

L'anime Pokemon ferait une pause à partir de mars 2027, jusqu'à septembre ou octobre 2027.

L'arc Gen 10 retravaillé de Horizons débarquerait fin 2027, avec environ 25 épisodes, de quoi accompagner la sortie des jeux.

La pré-production de la prochaine série animée serait lancée, mais tous ces retards repousseraient son arrivée à 2029 au plus tôt.

Pas de retour de Sacha au programme : la nouvelle série s'intéresserait à nouveau à toutes les régions.

Bien entendu, il convient de prendre ce leak avec les précautions de circonstance en attendant des nouvelles officielles.

Source : Centro Leaks sur X.com