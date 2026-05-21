La prochaine génération de Pokemon a été annoncée cette année avec Pokemon Vents & Vagues. Il faudra malheureusement attendre près d'un an avant de pouvoir découvrir cette nouvelle aventure puisque les jeux ne sortiront qu'en 2027. On y découvrira une toute nouvelle région, un archipel que l'on pourra explorer sur terre, dans les airs mais aussi sous l'océan. Mais alors que les jeux ne sont attendus que l'année prochaine, un géant de la revente aurait potentiellement leaké le prix, et ça risque de calmer certains joueurs.

Une augmentation de prix pour Pokemon Vents & Vagues ? Un leak sème le trouble

Nintendo et les prix, c'est une histoire compliquée. On se souvient tous des sueurs froides lorsque Mario Kart World s'est vu affiché à 90€, ou encore lorsque les premiers jeux à 80€ ont été confirmés. Pokemon Vents & Vagues devrait visiblement suivre cette même tendance si l'on en croit le placement de fiche d'Amazon Allemagne. Selon le revendeur en ligne, les jeux Pokemon Vents & Vagues coûteraient la bagatelle de 79,99€, au plus cher donc. Un prix au-dessus de celui de Pokemon Pokopia et son prix de vente conseillé de 69,99€, le spin-off a fait sensation en ce début d'année et cartonne toujours d'ailleurs. Vents & Vagues seront également plus chers que Pokemon ZA, lui aussi un spin-off de la licence principale, mais il est plus proche que ne l'est Pokopia.

Capture de la page d'Amazon Allemagne

Des changements encore possibles

Pokemon Vents & Vagues pourrait donc être à plein tarif si l'on en croit Amazon Allemagne, mais rien n'est moins sûr pour le moment. Il faut rester prudent puisqu'il s'agit très certainement d'un placeholder, une fiche produit qui affiche un prix dans la norme en attendant. On remarque d'ailleurs que les dates de disponibilité ne sont pas précises non plus. Le prix pourrait donc bien être ajusté dans les mois à venir, ou simplement lorsque Nintendo officialisera celui-ci. 80€, c'est ce que nous demandent les gros jeux désormais, que ce soit sur PS5, Xbox Series et même sur PC. Un prix de vente conseillé que l'on voit de plus en plus appliqué, notamment sur les jeux de grande envergure. Nintendo s'aligne lui aussi peu à peu et avait déjà déclaré que ses gros jeux phares suivraient cette voie, Mario Kart et Donkey Kong en sont un des exemples.