Si vous lisez assidûment toutes les rumeurs autour de Pokemon Vents & Vagues qui circulent sur les réseaux sociaux, nous avons une importante mise en garde à vous adresser.

L’année 2027 s’annonce particulièrement chargée pour les amateurs de RPG. Les collectionneurs de monstres pourront notamment explorer un nouveau monde ouvert et attraper de nouvelles créatures dans Pokemon Vents & Vagues. Alors que le prochain épisode est attendu l’année prochaine, sans date plus précise, sur Nintendo Switch 2, les rumeurs n’ont pas manqué de noyer la toile. Et si vous avez suivi les derniers leaks autour du prochain duo principal, mieux vaut peut-être revoir vos certitudes. Un compte particulièrement actif dans la diffusion de prétendues fuites et relayé par plusieurs spécialistes vient d’admettre sa supercherie.

Attention aux fausses rumeurs sur Pokémon Vents & Vagues

Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux concernant le gameplay et autres détails des prochains jeux Pokémon. Tout était parti d’un compte qui s’est taillé une certaine réputation dans la sphère des pokéfans, au point d’être notamment relayé par des spécialistes en la matière dont CentroLeaks. Puis une capture d’écran est venue révéler le lien entre ce compte, @kurwashibamaste, et @Mootmonthly, un second inconnu au bataillon. Et cela a rapidement éveillé des soupçons, au point de pousser l’inconnu à publier un GIF de Nanami (Jujutsu Kaisen), accompagné d’une légende pour le moins explicite : « Comment on se sent après avoir propagé de fausses informations et des mensonges. » Le prétendu leaker de Pokemon Vents & Vagues a ensuite expliqué sa démarche.

Il explique ainsi avoir voulu mettre à l’épreuve les sources et connaissances réelles des prétendus insiders de la communauté Pokémon. « J’enquêtais pour savoir ce qu’ils savaient vraiment et comment ils obtenaient des informations. Les résultats ont été plutôt décevants. », écrit-il. Mais il reconnaît avoir pris goût à cette manipulation et être prêt à recommencer. « Tout ça fait partie du jeu frérot », lâche-t-il. Ambiance. Pourtant, il précise ne pas avoir propagé que des mensonges au sujet de Pokemon Vents & Vagues. Il affirme que certains leaks sont authentiques, puisqu’il avait donné de véritables informations pour rendre son piège crédible. Plusieurs des dernières rumeurs sont donc sérieusement remises en question, à savoir :

Quels sont les leaks de Pokemon Vents & Vagues concernés ?

Environ 300 nouveaux Pokémon ou formes, un record pour la série.

Un Pokédex de 531 créatures au total.

Une nouvelle mécanique de formes météo pour certains Pokémon, façon Méga-Évolution ou Gigamax. Pikachu, Lucario et Arcanin seraient parmi les Pokémon concernés par ces formes.

Des formes régionales pour Tritox, Solochi, Onix et Coquiperl.

Aucune nouvelle évolution d’Évoli.

Pas de doublage dans le jeu.

Une nouvelle forme pour Charbambin.

Deux nouvelles évolutions pour Plumeline.

Le retour de Lippoutou.

On ne vous le redira jamais assez, prudence avec tout ce qui traîne sur Internet. Il n’y a maintenant plus qu’à attendre des nouvelles officielles de Pokemon Vents & Vagues, qui seront très certainement diffusées lors du traditionnel Pokémon Presents, qui devrait se tenir le 27 février 2027.