Pokemon Vents & Vagues ont enfin été officialisés et en ont même profité pour nous dévoiler quelques visuels de ce qui nous attend. Pour cette dixième génération, les nouveaux jeux Pokemon nous promettent d'explorer de vastes îles balayées par les éléments. Le vent et l'océan auront une place importante dans cette nouvelle aventure, toujours divisée en deux versions avec chacun des créatures inédites. Lors de la toute première présentation du jeu, on a d'ailleurs pu voir plusieurs Pokemon, dont des inédits.

Les nouveaux jeux sont plein de promesses

Avec plus de 1000 créatures désormais disponibles, il y a largement de quoi créer des environnements foisonnants de vie. C'est ce que compte visiblement faire Pokemon Vents & Vagues si l'on en croit la première bande-annonce. Depuis Légendes Pokemon Arceus, la franchise s'est mise au monde ouvert et les petits monstres vont et viennent directement dans l'environnement autour de nous. Il ne leur manque désormais plus qu'un peu plus de naturel dans leur comportement pour que la magie opère complètement, et on a bon espoir avec Vents & Vagues. Cette nouvelle génération est pleine de promesses et pourrait être l'une des plus riches de la franchise puisqu'elle se déroule sur terre, dans les cieux mais également sous l'eau.

On devrait donc naturellement avoir le droit à davantage de créatures et surtout des écosystèmes très diversifiés. Jungle, plaine, ville, volcan, plage, montagne… on ne sait pas encore ce que nous réserve le jeu, mais on a déjà pu voir plusieurs biomes habités par plusieurs dizaines de Pokemon. Malheureusement, on n'a pas encore eu la chance de découvrir de nombreuses nouvelles créatures, si ce n'est les trois starters inédits. Il n'empêche que ces nouveaux jeux picochent dans toutes les générations de Pokemon, voici tous ceux qui sont déjà confirmés.

Les starters inédits de Pokemon Vents et Vagues.

Tous les pokemon confirmés de Pokemon Vents & Vagues

Tous les Pokemon confirmés ont été aperçus durant la présentation des jeux lors du dernier Pokemon Presents. Certains y sont bien visibles et en action dans leur milieu naturel, d'autres brièvement aperçus ou alors mentionnés puisque leur évolution ou pré-évolution apparaissent dans la bande-annonce. Voici donc la liste complète de tous les petits monstres confirmés pour les prochains jeux.

Broussatif (starter)

Caloulou (starter)

Ogécko (starter)

Pichu

Pikachu

Raichu

Mystherbe

Ortide

Rafflesia

Joliflor

Krabby

Krabboss

Saquedeneu

Bouldeneu

Coxy

Coxyclaque

Limagma

Volcaropod

Corayon

Nirondelle

Hélédelle

Goélise

Bekipan

Wailmer

Wailord

Skelénox

Téraclope

Noctunoir

Tropius

Vortente

Écayon

Luminéon

Tritonde

Batracné

Crapustule

Viskuse

Moyade

Anchwatt

Lampéroie

Ohmassacre

Vorastérie

Prédastérie

Bacabouh

Trépassable

Grillepattes

Scolocendre

Lilliterelle

Gambex

Possibles, mais non présentés directement