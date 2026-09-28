Pokemon Vents & Vagues ne sont pas attendus avant 2027 et ils font déjà énormément parler d'eux. Ce ne sont malheureusement pas des informations officielles puisque Nintendo et Game Freak sont restés très silencieux depuis la toute première présentation, mais bien des leaks qui se multiplient encore et toujours. Cette fois, il est question de la carte du monde et de plusieurs personnages dont le grand Maître de la Ligue Pokemon.

Officialisés le 27 février dernier lors d'un Pokemon Presents exceptionnel, Pokemon Vents & Vagues sont depuis restés dans l'ombre. Aucune information officielle n'a été annoncée, aucun visuel ni même de nouvelles créatures n'ont été révélés. En revanche, les jeux ont été victimes de très nombreuses vagues de leaks et ça ne semble pas s'arrêter.

De nouveaux leaks dévoilent la carte du monde de Pokemon Vents & Vagues

Aujourd'hui, plusieurs informateurs ont partagé ce qui semble être la carte du monde de Pokemon Vents & Vagues comme nous le rapporte Nintendoeverythings. Des concept arts qui dessinent un vaste archipel composé d'îles de tailles variées gravitant autour d'une île bien plus massive qui devrait certainement être le continent principal.

Chaque île semble également faire la part belle à un biome spécifique. On remarque ainsi des zones boisées, un désert, des côtes rocheuses ou encore des montagnes enneigées. Un précédent leak de Pokemon Vents & Vagues affirmait qu'il serait une fois de plus question de chasse aux badges en remportant des défis dans différentes arènes disséminées aux quatre coins du monde. D'après les nouvelles informations potentielles qui viennent de tomber, ces arènes seraient d'immenses tours qui trôneraient à des endroits clés de l'archipel. Sur la carte conceptuelle, on en remarque plusieurs positionnées à chaque fois dans un biome différent, ce qui pourrait donner des informations sur le type de Pokemon utilisé lors des défis, comme dans la plupart des jeux de la licence.

Image du trailer officiel de Pokemon Vents & Vagues, certains leaks témoignent de zones similaires dans le jeu

Des personnages dévoilés en avance, dont l'un des champions si ce n'est le Grand Maître

Outre le design potentiel de la carte du monde, plusieurs personnages ont également été dévoilés par ces nouveaux leaks. On peut apercevoir une jeune femme aux énormes bouclettes ou encore trois hommes. On ne sait pas quels seront les rôles de chacun, bien que l'un des personnages ait tout l'air d'être le Grand Maître local. Les leaks nous présentent ce qui semble n'être qu'un concept une fois de plus, un homme grand avec beaucoup de prestance, une barbe et une coupe de cheveux soignée, le regard très sérieux… il se pourrait que ce soit quelqu'un d'important. Le fichier lié à ce visuel aurait d'ailleurs un nom qui ferait référence à son rôle de Grand Maître selon les informateurs, mais il se pourrait également que ce ne soit qu'un champion d'arène particulièrement charismatique.

Quoi qu'il en soit, Pokemon Vents & Vagues semblent bien partis pour marcher dans les pas de Pokemon Écarlate & Violet en termes de concept, et certains joueurs semblent déjà emballé et trouve que tout ce qui est montré jusqu'ici, officielle ou non, promet une aventure « épique ». On devrait avoir droit à un vaste monde ouvert qui, on le rappelle, pourra être exploré sur terre, dans les airs mais aussi en mer et même sous l'eau. Ce sont d'ailleurs les seules informations officielles que l'on ait pour le moment, ainsi qu'une quarantaine de Pokemon déjà confirmés par les premiers trailers. Le reste est à prendre avec des pincettes tant que rien n'est confirmé.