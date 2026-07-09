Pokemon Vents & Vagues pourraient bien marquer l'histoire de la franchise en devenant les plus gros jeux de la saga et de très loin. On nous promet également de nouvelles mécaniques pour les combats.

De nouvelles rumeurs affirment que Pokemon Vents & Vagues pourraient surpasser tous les autres jeux de la licence en ajoutant plus de 300 nouveaux pokémon. Si c'est bien le cas, ce serait du jamais vu dans toute l'histoire de la saga. Mais les leaks vont encore plus loin en nous dévoilant qu'une nouvelle mécanique de combat fera son apparition et pourrait changer la forme de nos pokémon en se basant sur la météo.

Pokemon Vents & Vagues auraient le plus grand pokédex de l'histoire pour un lancement

Si Pokemon Vents & Vagues ne donne pas vraiment de nouvelles officiellement, les leaks les concernant se multiplient. Centro Leaks, informateur réputé pour avoir parfois le nez fin au sujet de la licence, a partagé une information de Kurwa, un autre informateur, selon laquelle Pokemon Vents & Vagues pourrait avoir près de 531 pokémon dans son Pokédex dont 307 inédits, comprenant nouvelles créatures et nouvelles formes locales. Des chiffres vertigineux et à peine croyables pour qui connaît l'historique de la licence, mais Centro Leaks affirme avoir pu corroborer ces informations en consultant plusieurs de ses sources de son côté également.

Pour comparaison, la première génération compte 151 pokemon inédits et jusqu'ici le record de nouvelles créatures était détenu par Pokemon Noir & Blanc avec 156 nouveaux petits monstres. Vents & Vagues pourraient donc visiblement doubler ce chiffre en établissant un nouveau record.

Des nouvelles formes inédites dans Vents & Vagues ?

Les leaks autour de Pokemon Vents & Vagues mentionnent également une nouvelle mécanique de gameplay pour les combats. Il est dit que la météo pourrait permettre à certaines créatures de changer de forme à l'instar des méga-transformations ou des pouvoirs Gigamax. Pour le moment rien n'a été confirmé là encore, bien que la fonctionnalité soit alléchante et aurait finalement toute sa place. Pokemon Vents & Vagues feront en effet la part belle à l'environnement et à ses caprices et la météo pourrait avoir un rôle à la fois intéressant et important. On s'imagine assez influencer les transformations de nos créatures en jouant avec le temps avec des attaques comme Zenith, Danse Pluie ou encore Tempête de sable.

Les jeux de tous les records, un renouveau attendu pour la licence Pokemon ?

Depuis plusieurs années, notamment son passage en monde ouvert avec Legendes Arceus, si la licence Pokemon se vend extrêmement bien, elle est également vivement critiquée pour son manque d'ambition. Les premiers leaks de Pokemon Vents & Vagues nous laissent à penser que ces nouveaux jeux pourraient bien mettre un coup de pied dans la fourmilière. On nous rapportait il y a peu un nouveau double type pour son starter, on nous promet un monde plus vivant que jamais sur terre, dans les airs et même sous la mer, et maintenant un pokédex de plusieurs centaines de pokémon inédits. En espérant que les dimensions techniques et visuelles soient à la hauteur cette fois.