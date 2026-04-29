Pokemon Vents & Vagues ont une fois de plus fait les frais de leaks qui annoncent une mauvaise nouvelle pour les fans qui l'attendraient de pied ferme.

Lors de l'annonce de Pokemon Vents et Vagues en début d'année, de nombreux joueurs ont été surpris de voir apparaître une vague fenêtre de sortie, « 2027 », à la fin de la bande-annonce. Cela a suscité une vague de spéculations quant à savoir si la 10ème génération de monstres de poche sortirait début ou fin d'année prochaine exclusivement sur Nintendo Switch 2. Un éminent leaker pour tout ce qui touche à la franchise aurait fait une découverte en ce sens, et ça risque de ne pas faire plaisir aux fans.

Une fenêtre de sortie pas si vague et lointaine pour Pokemon Vents & Vagues ?

Les derniers leaks relatifs à Pokemon Vents & Vagues proviennent de Riddler Khu, un insider très populaire qui partage des informations autour de la célèbre franchise de Game Freak depuis près d'une décennie. Ce qu'il dévoile n'est donc pas à prendre à la légère, même s'il est toujours possible de se tromper. Quoi qu'il en soit, celui-ci a donc apporté davantage de précision quant à la possible fenêtre de sortie de la 10ème génération de jeux.

D'après Riddler Khu, la sortie de Pokemon Vents et Vagues serait ainsi à prévoir pour fin 2027. Bien qu'il n'ait pas précisé de mois, de nombreux joueurs en déduisent qu'ils ne sortiront pas avant octobre ou novembre 2027. Si cela se confirme, la dixième génération ne sera pas disponible avant 19 mois, ce qui en fait la plus longue attente entre deux générations de l'histoire.

L'autre grande révélation de Riddler Khu est qu'il semblerait qu'il ne devrait y avoir aucune nouvelle information concernant Pokemon Vents et Vagues pour 2026. Cela vient d'ailleurs corroborer de récents leaks sur le sujet. Ces nouveaux leaks de l'insider réputé semblent confirmer encore plus la chose, ce qui signifie donc que nous n'aurons probablement pas de nouvelle bande-annonce pour Vent et Vagues cette année. Certains fans espéraient en voir une lors des Championnats du Monde Pokemon en août. Cependant, Game Freak se concentre généralement sur les annonces de jeux compétitifs pendant cet événement.

La plupart des jeux principaux Pokemon sortant généralement à l'automne, une sortie de Vents et Vagues en octobre ou novembre 2027 semble de plus en plus probable. Toutefois, même si les leaks de Riddler Khu sont plausibles, il convient de prendre tout cela avec de prudentes pincettes, les plans de sortie pouvant toujours évoluer.

Source : Riddler Khu sur X.com