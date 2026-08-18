Pokemon Vents & Vagues sont attendus pour 2027 sur Nintendo Switch 2 et n'ont jusqu'ici presque rien dévoilé officiellement. Toutefois, les rumeurs sont nombreuses et se multiplient petit à petit. Cette fois, c'est la fuite présumée des concepts arts du prochain anime devant faire office d'introduction à Pokemon Vents & Vagues qui donnerait des informations sur des personnages clés des jeux.

Les leaks se multiplient pour Pokemon Vents & Vagues

Il y a peu, Kurwa, un informateur réputé dans le secteur, revenait à la charge avec des informations concernant le contenu de Vents & Vagues, mais aussi le end game. Il faudra visiblement s'attendre à des jeux avec une histoire divisée en trois parties que l'on pourra parcourir dans le sens que l'on souhaitera. Une première nous demanderait d'affronter des boss pour renforcer un Konetsu, un Pokemon Légendaire qui serait protégé par une jeune fille, une autre partie serait consacrée à des affrontements de raid en utilisant les nouvelles formes liées à la météo, tandis que la dernière partie serait potentiellement dédiée au fameux Conseil des Quatre. Si aucune de ces informations n'est vérifiable pour le moment, un nouveau leak pourrait confirmer l'existence de la jeune fille visiblement.

Un aperçu de certains personnages principaux aurait fuité

Centro Leaks, habitué à partager tout un tas d'informations au sujet de la licence Pokemon, a récemment relayé la fuite d'un concept art du prochain anime Pokemon, préquel à Vents & Vagues. On y aperçoit un jeune garçon aux cheveux bleus, un jeune homme plus âgé aux cheveux argentés et une petite fille tenant une peluche de Leveinard. Il se dit que le garçon ne serait autre que le futur professeur de Pokemon Vents & Vagues. Pour une raison obscure, dans l'animé, ce dernier aurait voyagé dans le temps pour revenir avant les évènements que l'on découvrira dans les jeux. L'homme aux cheveux d'argent serait quant à lui le Maître du Conseil des Quatre de Pokemon Vents & Vagues. Si l'anime se déroule avant les évènements des jeux, il devrait naturellement être plus âgé lorsqu'on le rencontrera. Enfin, la petite fille pourrait bien être la future protectrice du fameux Pokemon légendaire.

Un end game à la Ecarlate & Violet ?

De son côté, Kurwa a également affirmé que le contenu de Pokemon Vents & Vagues était fait pour durer. Il explique notamment que l'on aura le droit à un équivalent des raids d'Ecarlate & Violet, une fonctionnalité hyper apprécié par les fans. Dans Vents & Vagues ils seront évidemment différents mais reprendront le même concept dans les grandes lignes. Il sera toujours question de raid à faire à plusieurs et de créatures puissantes. D'autres mécaniques de jeux multijoueurs ont également été mentionnées comme un hub dans un hôtel ou encore une fonctionnalité qui se baserait sur de la génération procédurale pour offrir des environnements inédits à explorer sur terre et sous la mer.

Pokemon Vents & Vagues fascinent et sont surveillés de près

Tout un tas de rumeurs qu'il faut prendre avec des pincettes, mais qui témoigne d'une chose : Pokemon Vents & Vagues fascinent. Les jeux de la Gen 10 sont extrêmement attendus et souvent à tout prix répondre aux demandes des fans, notamment en ce qui concerne toute la partie technique, vivement critiquée depuis Légendes Pokemon Arceus. Après un Pokemon ZA franchement décevant, la franchise a un boulevard pour créer la surprise et ce pourrait bien être le cas ici. Pour le moment ce qui est confirmé, c'est que cette nouvelle aventure se déroulera autour d'un archipel, qu'il sera possible d'explorer les îles, mais aussi les fonds marins. La nature semble aussi être au cœur de l'intrigue. On a également eu droit à un premier aperçu d'environnements très variés, mais aussi plus de 40 pokemon dont les trois de départ : Broussatif, Caloulou, Ogécko