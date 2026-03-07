Après la grande annonce, les premiers éléments concrets autour de Pokemon Vents & Vagues, la 10ᵉ génération de la franchise, commencent à se dévoiler. Il va y avoir du changement.

Pour les 30 ans de la franchise, nous avons eu droit à une annonce de taille, celle des jeux Pokemon Vents et Vagues. Ce futur double opus marquera l'arrivée d'une toute nouvelle génération de monstres de poche, la dixième en l'occurrence. Compte tenu du renouveau progressif des jeux principaux, l'attente est très vive chez les fans. Pour patienter, ils peuvent se rabattre sur le visionnage et l'analyse du trailer d'annonce. Celui-ci met d'ailleurs en lumière un changement inattendu pour un personnage.

Vous ne verrez plus ce PNJ de la même façon dans Pokemon Vents et Vagues

Le 27 février dernier, le monde du gaming vibrait au rythme du Pokemon Day. La franchise célébrant ses 30 ans, nous avons eu droit à une conférence forte d'annonces pour tout un tas de jeux. Évidemment, le clou du spectacle n'était autre que l'annonce de Pokemon Vents et Vagues, les nouveaux épisodes de la licence principale. Connaissant les attentes du public, Game Freak s'est attaché à montrer que cette nouvelle génération fera encore un bond en avant après Écarlate et Violet. Les graphismes vont passer un cap, mais ce ne sera pas le seul changement visuel.

Si vous avez été attentif à la bande-annonce, un détail aura peut-être retenu votre attention. Au-delà des premiers aperçus des environnements ainsi que la présentation des trois nouveaux starters, nous avons aussi pu voir à quoi ressembleront les personnages. Ainsi, nous découvrons déjà le design des héros, mais pas seulement. Pendant quelques secondes, issus de Pokemon version Vents, on découvre un bâtiment regroupant la Boutique et le Centre Pokémon. Or, l'infirmière Joëlle qui se tient derrière le comptoir ne ressemble à aucune autre.

Traditionnellement, les jeux nous présentent une infirmière Joëlle qui a toujours la même apparence. Ce n'est que très récemment que nous avons eu droit à des variations, mais vraiment dans d'infimes détails dans la coiffure. Cette similarité est même immédiatement devenue un running gag dans le dessin animé Pokemon. Mais pour la 10G, Game Freak a décidé de se montrer plus pertinent en termes de character design.

En effet, Pokemon Vents & Vagues proposera une infirmière Joëlle à la peau mate. Elle portera aussi une tenue plus adaptée aux chaleurs de cette région inspirée de l'Asie du Sud-Est. Ce faisant, le studio fait un choix plus cohérent que ce qui avait été proposé dans les versions Lune et Soleil. Même si cette génération se déroulait sur des îles inspirées d'Hawaï, aucune trace de bronzage chez la nurse. Ici, on voit enfin la tradition évoluer au nom du bon sens.

Pokemon Vents et Vagues sont officiellement attendus pour l'année 2027. Ce seront tous deux des jeux exclusifs à la Nintendo Switch 2.