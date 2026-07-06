Pokemon Vents & Vagues pourraient nous réserver une grosse surprise en faisant apparaître un nouveau double type pour l'un de ses pokemon de départ. Ce serait une première dans l'histoire de la franchise.

En 30 ans on aurait pu croire que Pokemon avait fait le tour des types et des doubles types pour ces petites créatures, mais ce n'est pas le cas. Il existe encore certains doubles types qui n'ont encore jamais été faits, d'autant plus pour les pokémon de départ, même s'ils sont historiquement limités aux types Feu, Eau et Plante. Pokemon Vents & Vagues pourrait bien changer la donne avec un double types encore jamais vu pour son petit Caloulou, son starter Feu.

Pokemon Vents & Vagues pourrait ajouter un nouveau double types

Si l'on en croit les rumeurs déterrées par Centro Leak, spécialiste lorsqu'il s'agit de trouver des infos sur la franchise, le starter Feu de Pokemon Vents & Vagues devrait nous surprendre. Son ultime évolution, encore inconnue, devrait en effet être de type Feu et Fée, un combo encore jamais vu dans la licence. Si le type Fée est très récent, puisqu'il n'est apparu que lors de la sixième génération avec Pokemon X & Y, ça fait tout de même près de 14 ans que l'on aurait pu avoir ce double type, d'autant que les pokemon candidats sont nombreux, à l'instar de Victini, le pokemon fabuleux que Game Freak a décidé d'affubler d'un double type Feu/Psy à la place.

Les types des starters de Pokemon Vents & Vagues qui ont leaké

Si l'on en croit les rumeurs, les types des évolutions ultimes de chaque starter de Pokemon Vents & Vagues sont connus. La troisième évolution de Caloulou serait donc de types Feu et Fée, ce qui n'a encore jamais été vu dans la licence. L'évolution de Ogécko serait quant à elle de type Eau et Psy, ce qui serait là une première pour un pokemon de départ. Enfin, celle de Broussatif viserait le double type Plante et Sol, comme Torterra de Pokemon Perle & Diamant.

Broussatif : évolution ultime de types Plante et Sol

Ogécko : évolution ultime de types Eau et Psy

Caloulou : évolution ultime de types Feu et Fée

Broussatif, Caloulou et Ogécko © Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak.

Un double types Feu et Fée surpuissant ?

Le double type Feu et Fée pourrait bien être un atout stratégique de poids dans Pokemon Vents & Vagues. Cela permettrait au pokémon de répliquer face aux créatures de type Acier notamment, faiblesse du type Fée contre lequel le feu est extrêmement efficace. On aurait également une double résistance face au type Insecte, ainsi qu'une résistance naturelle à de nombreux autres types puisque l'on cumule celles du type Feu et celles du type Fée. Bien évidemment, l'accès à des attaques puissantes de type Fée, combinées aux attaques de Feu dévastatrices, devrait proposer des sets intéressants. Reste encore à voir quelles seront les compétences proposées et surtout si le double type Feu/Fée est bel et bien confirmé.