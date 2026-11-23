Pokemon Vents et Vagues pourrait bien être la petite révolution que les fans espèrent depuis des années pour la licence principale, et ça, grâce à un nouveau système de combat.

Game Freak semble bien réfléchir à la manière d'insuffler un vent de fraîcheur à la saga avec Pokemon Vents et Vagues. Le prochain épisode de la licence principale, qui marquera l'arrivée de la 10G, pourrait être le tournant tant attendu des fans. En tout cas, c'est ce que suggère de nouveaux leaks. Si on en croit ces informations officieuses, le système de combat connaîtrait une innovation inspirée d'un des récents spin-off de la franchise.

Pokemon Vents et Vagues serait prêt à moderniser ses combats

Décidément, Nintendo et la Pokémon Company ont du mal à garder le secret autour du futur jeu de leur franchise la plus rentable. Depuis l'annonce de Pokemon Vents et Vagues lors de la conférence de février dernier, cela fait plusieurs fois que le jeu est victime de leaks. Comme souvent, les dernières révélations officieuses proviennent du compte X de Centro LEEKS et concernent cette fois le système de combat.

D'après les informations obtenues par le leaker, Pokemon Vents et Vagues miserait sur une formule hybride. Alors que Légendes Pokémon Z-A propose des combats en temps réel, la licence principale compterait bien préserver la notion de tour par tour. Un choix qui paraît d'autant plus pertinent que ce système, de plus en plus délaissé ces dernières années, fait un retour en force.

La nouveauté serait donc ailleurs dans Pokemon Vents et Vagues. En l'occurrence, le leak évoque la possibilité de les intégrer de façon plus organique au monde ouvert. Il n'y aurait plus de transition à proprement parler, mais un lancement direct. En somme, Game Freak prendrait exemple sur Légendes Pokémon Arceus en permettant de lancer simplement une Poké Ball pour envoyer son partenaire à l'attaque. On aurait ainsi droit à un mélange de temps réel pendant l'exploration et à du tour par tour dans le feu de l'action.

Aperçu de Légendes Pokémon Arceus. © Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak et Creatures Inc.

Le renouveau attendu par les fans de Pokémon ?

Si ces détails non-officiels finissent par être avérés, Pokemon Vents et Vagues pourrait bien réunir le meilleur de Légendes Arceus et ZA dans un format plus traditionnel. Même si la communauté émet encore des doutes face à une formule qui s'épuise depuis 30 ans, certains voient là quelque chose d'« intéressant » ou tout bonnement un « bon compromis » entre les deux mondes.

Nous restons tout de même vigilant face à ce leak. Il s'agit pour l'heure d'informations qui n'ont pas été confirmées par Nintendo ou Game Freak. Or, après les fausses fuites autour de Pokemon Vents et Vagues, on reste sur nos gardes, bien que cette fois cela provienne d'une autre source. Mais comme dirait un internaute, « je n'y crois plus près tout ça ». Alors attendons la communication officielle pour en avoir le cœur net.