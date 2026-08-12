Pokemon Vents & Vagues pourrait bien surprendre les fans cette année si l'on en croit cette rumeur qui affirme que des changements majeurs ont eu lieu en interne et pourraient grandement impacter les jeux.

Relayée par plusieurs informateurs dont on connaît la réputation lorsqu'il s'agit de Pokemon, une nouvelle vague d'informations pourrait tout changer pour les prochains jeux. Il se dit en effet que Pokemon Vents & Vagues ne serait pas réalisé par Shigeru Ohmori à qui l'on doit tous les jeux principaux depuis Pokemon Soleil & Lune. Il serait remplacé par les réalisateurs des derniers DLC d'Épée & Bouclier et Écarlate & Violet : Hiroyuki Tani et Katsuhiko Ichiraku. Une nouvelle qui semble faire l'unanimité pour une très bonne raison.

De nouveaux directeurs pour Pokemon Vents & Vagues, un changement qui pourrait faire du bien

C'est une information partagée par Ballguy, un utilisateur qui nous a habitués à de nombreuses fuites concernant la licence Pokemon, mais on conservera nos pincettes comme toujours. Selon les informations partagées, Pokemon Vents & Vagues pourraient bien marquer une grande première pour la licence après plus d'une décennie. Hiroyuki Tani et Katsuhiko Ichiraku, deux réalisateurs talentueux, auraient repris les rênes de la licence en succédant à Shigeru Ohmori qui a chapeauté tous les jeux principaux, et quelques spin-off, depuis 10 ans. Si l'on prend tout ceci avec des pincettes comme d'habitude, c'est une nouvelle qui peut donner le sourire. Les deux développeurs ont en effet dirigé des DLC que les fans ont adorés et que l'on peut même qualifier d'au-dessus des jeux originaux, bien qu'ils aient été limités par ces derniers.

Hiroyuki Tani s'est occupé des DLC de Pokemon Épée & Bouclier qui, s'ils ont été jugés bien trop courts, sont très appréciés.

s'est occupé des DLC de Pokemon Épée & Bouclier qui, s'ils ont été jugés bien trop courts, sont très appréciés. Katsuhiko Ichiraku a quant à lui dirigé les DLC de Pokemon Écarlate & Violet qui sont eux aussi bien trop courts, mais intéressants et mieux conçus que les jeux d'origine encore une fois.

Un retour dès la Gen 11 ?

Ballguy précise toutefois qu'Ohmori pourrait revenir pour la prochaine génération, ou laisse entendre que plusieurs équipes pourraient désormais s'occuper de la licence principale à tour de rôle. Encore une fois, rien de tout ceci n'est officiel et l'on ne peut que spéculer. Mais il serait temps que la licence Pokemon se mette à la page et un changement d'organisation pourrait lui faire le plus grand bien.

Les prochains jeux sont prometteurs, mais vont être surveillés de très près

Si tout ceci s'avère vrai, la licence pourrait enfin avoir droit à un coup de frais avec sa Gen 10. Si chaque jeu est un carton à sa sortie, les derniers jeux ont eu beaucoup de mal à convaincre et sont de moins en moins soignés, surtout techniquement. Sans compter que la licence s'enlise et accumule du retard vis-à-vis des standards du genre. Un coup d'œil sur Metacritic suffit à voir que la note des joueurs dégringole d'un épisode à l'autre depuis les jeux Pokemon Soleil & Lune, globalement appréciés.

Pokemon Vents & Vagues vont devoir tout porter sur leurs épaules désormais et n'ont pas vraiment le droit à l'erreur après les polémqiues autour d'Ecarlate & violet mais surtout de Pokemon ZA. Pour l'heure, les prochains jeux sont très prometteurs sur le papier. Ils feront la part belle à l'exploration et nous permettront même de visiter les fonds marins. De nombreuses rumeurs nous parlent aussi de jeux extrêmement généreux avec le plus grand Pokédex de tous les temps, mais aussi un gameplay à la fois libre et fidèle à la franchise. Pokemon Vents & Vagues sont attendus en 2027 sur Nintendo Switch 2 mais n'ont pas encore de date de sortie.