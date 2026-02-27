C'est le Pokemon Day, le grand jour pour la licence la plus lucrative du monde, devant absolument tout ! Pour fêter l'événement, la licence a fait plusieurs annonces majeures lors d'un gros Pokemon Presents, dont la plus importante de toutes pour les joueurs : la nouvelle génération, la fameuse Gen 10. Avec plus d'un millier de petits monstres à collectionner et des jeux récents en dessous des attentes, les fans misent beaucoup sur les prochains titres de la licence.

La Gen 10 de Pokemon officialisé et ça a l'air superbe

La nouvelle génération de Pokeon a été annoncée lors du Pokemon Presents des 30 ans de la franchise. Comme les rumeurs l'avaient fait fuiter, il s'agit bien de Pokemon Vents & Vagues qui devrait vraisemblablement se passer sur un archipel sous le soleil. Le jeu épousera une fois de plus le monde ouvert et nous permettra de capturer les créatures à la volée sur terre, sur la mer mais également sous l'eau ! Oui, c'était l'une des grosses attente des fans, la plongée fera son grand retour dans Pokemon Vents & Vagues après des années d'absence. Pour l'heure, seuls trois nouveaux Pokemon ont été annoncés, les fameux starters. On pourra donc choisir entre Broussatif, un oisillon de type plante, Caloulou, une sorte de petit chien de feu et Ogéko un lézard de type eau.

Si Écarlate & Violet ainsi que Pokemon ZA ont jeté un froid visuellement, il semblerait que Game Freak ait fait de très gros efforts pour ce prochain volet de la licence, qui sera exclusif à la Nintendo Switch 2. Les premières images nous montrent des environnements plus fournis et détaillés, de très belles couleurs et une modélisation qui semble s'être améliorée. À première vue l'océan a lui aussi profité d'un vrai travail visuel. Il est évidemment trop tôt pour en tirer la moindre conclusion mais c'est tout de même très prometteur. Malheureusement nous n'avons pas de date de sortie à nous mettre sous la dent, mais une fenêtre. Pokemon Vents & Vagues sont donc attendus pour l'année 2027 sur Nintendo Switch 2 uniquement.