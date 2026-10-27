C’est une annonce que personne n’avait décemment vue venir. Depuis cinq ans maintenant, le jeu Pokemon Unite avait réussi à réunir pas moins de 200 millions de fans de la franchise à travers le monde, tant sur Nintendo Switch que sur iOS et Android, où il était disponible en free-to-play. Et jusqu’à présent, rien ne semblait annoncer la fin du MOBA, qui accueillait encore très régulièrement du contenu inédit, en témoigne l’arrivée de quatre nouveaux Pokemon depuis le mois dernier. Mais l’information vient tout juste de tomber : c’est fini pour Pokemon Unite.

C’est la fin pour Pokemon Unite, le jeu va être mis à mort

Ou du moins, cela le sera prochainement puisque le titre développé par TiMi Studios fermera définitivement ses portes le 24 mars 2027 à 1h du matin (heure française). « Nous sommes profondément reconnaissants envers les nombreux Dresseurs et Dresseuses ayant joué depuis la mise en place du service sur la version Nintendo Switch, le 21 juillet 2021 », peut-on notamment lire sur le site officiel de Pokemon Unite. « Nous souhaitons remercier tout le monde en organisant un évènement spécial qui durera jusqu'à la fin du service ».

« Après l'interruption du service, les ‘Indications relatives au contenu du jeu Pokemon Unite pour les plateformes en ligne’ ne seront plus publiées ou mises à jour, et ne nous ne fournirons plus de service client en ce qui concerne les vidéos et les images issues de Pokemon Unite ». De quoi mettre un sacré coup aux millions de joueurs qui se sont investis dans l’aventure au cours des cinq dernières années, donc, même si tout n’est pas encore terminé. Car le MOBA de TiMi Studios compte bien accompagner sa communauté jusqu’au bout.

© TiMi Studios / Tencent

Bien sûr, cela passera toutefois par la mise en place d’un calendrier bien précis, qui visera notamment à éviter aux joueurs de continuer à investir de l’argent dans un jeu free-to-play destiné à fermer ses portes dans les prochains mois. À ce sujet, voici d’ailleurs toutes les dates à retenir concernant l’avenir de Pokemon Unite :

À compter d’aujourd’hui : Fin de la vente des Gemmes Æos et des abonnements Unité, dont le renouvellement automatique prend également fin. Les joueurs peuvent naturellement continuer à profiter de leur abonnement en cours et à dépenser les Gemmes Æos en leur possession.

Fin de la vente des Gemmes Æos et des abonnements Unité, dont le renouvellement automatique prend également fin. Les joueurs peuvent naturellement continuer à profiter de leur abonnement en cours et à dépenser les Gemmes Æos en leur possession. 12 novembre 2026 : Lancement de l’événement spécial et de la mise à jour précédant la fin du service.

Lancement de l’événement spécial et de la mise à jour précédant la fin du service. 5 décembre 2026 : Organisation des tournois de qualification du Pokemon Unite Aeos Crown 2027 de Tokyo.

Organisation des tournois de qualification du Pokemon Unite Aeos Crown 2027 de Tokyo. 27 mars 2027 : Fin du service.

Qu’est-ce que l’événement spécial de Pokemon Unite ?

Lancé à compter du 12 novembre prochain, l’événement spécial de Pokemon Unite marquera notamment l’apparition d’un mode « Archives » dans le jeu, qui permettra aux joueurs de continuer à accéder aux statistiques et données qu’ils ont téléchargé avant la fin du service. « Celles et ceux qui ont effectué le téléchargement des données des archives requis avant la fin du service pourront toujours accéder aux archives. De façon générale, les données des archives ne pourront pas être transférées sur un autre appareil », précise toutefois TiMi Studios.

En sachant qu’après le 24 mars à 1h du matin, « aucun service client ne sera disponible pour les archives une fois que le service aura pris fin ». Il faudra donc bien veiller à faire tout le nécessaire pour les obtenir avant que l’aventure ne s’arrête officiellement pour Pokemon Unite. Notez également que comme précisé par l’équipe pour l’occasion, l’événement spécial de Pokemon Unite donnera accès à « divers objets, comme des permis Unité et des Holo-costumes déjà apparus en jeu ». Cela aidera-t-il à faire passer la pilule ? Probablement pas. Mais c’est toujours bon à prendre.

Source : TiMi Studios