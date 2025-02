À la veille du Pokémon Day, tous les regards se tournent vers la nouvelle conférence dédiée aux futurs jeux de la franchise. Mais, l'actualité n'attend pas ! Avant de potentiellement se montrer à l'occasion de l'événement du 27 février 2025, le jeu mobile Pokemon Pocket dévoile une spécificité qui risque d'en décevoir beaucoup parmi vous...

Les ambitions de Pokemon Pocket se dévoilent

Depuis son lancement en octobre 2024, Pokemon Pocket ne prend pas de vacances. Le jeu enchaîne les événements temporaires, ainsi que des mises à jour pour augmenter son contenu. La dernière en date a ainsi largement enrichi le jeu mobile de DeNa et Creatures Inc. Non seulement elle a mis à disposition une nouvelle extension de cartes, mais elle a aussi lancé le système d'échange avec d'autres joueuses et joueurs.

Dès lors, nombreux sont celles et ceux qui aimeraient voir Pokemon Pocket aller toujours plus loin dans le concept de cartes à jouer et à collectionner. Un des aspects très populaires du JCC physique, c'est notamment sa scène compétitive. Loin des échanges de cours de récré de votre enfance, des championnats ont lieu tout autour du monde et les enjeux sont importants.

Si vous faites partie de ces joueurs, alors vous risquez d'être déçus. Christopher Brown, directeur de la branche eSport mondial de la Pokémon Company, a repoussé l'idée d'inclure Pokemon Pocket dans les championnats pour l'instant.

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux titres. […] Pour l'instant, il n'est pas prévu que Pokémon Pocket soit intégré, mais nous étudions toujours les possibilités. Chris Brown, pour VGC.

© The Pokémon Company

TCG Pocket, un jeu de cartes... uniquement à collectionner ?

C'est une réponse très étonnante quand on voit qu'un semi-jeu comme Pokemon Sleep fait partie des nouveaux line-up. Qui plus est, cela n'augure pas une grande ambition pour Pokemon Pocket dans l'immédiat. Le PvP est bien présent dans le jeu. Il reste toutefois encore superficiel. Aussi, quelques événements invitent bien à affronter des joueurs en ligne de temps en temps, mais c'est encore secondaire.

En fin de compte, la compagnie voudrait-elle concentrer l'aspect des duels de cartes à JCC Pokemon Live, le jeu mobile qui accompagne les cartes physiques ? Le risque serait donc que Pokemon Pocket soit relégué au rang de simple jeu de cartes à collectionner.

Du moins pour l'instant, le jeu est-il considéré ainsi. Seulement quelques mois après sa sortie, il a encore largement le temps pour se développer. Déjà, l'extension Choc Spatio-Temporel a permis d'ajouter de nouvelles cartes accessoires qui renforcent l'aspect stratégique en combat. Il n'est donc pas dit que la situation n'évolue pas à l'avenir. Mais, il faudra certainement être patient pour voir une scène compétitive Pokemon Pocket s'éveiller concrètement.

© DeNa et Creatures Inc. / The Pokémon Company