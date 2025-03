Pas encore sorti, ce nouveau jeu indépendant ambitionnant de mélanger Pokemon et Stardew Valley suscite déjà un énorme engouement auprès des fans de ces deux licences cultes.

En attendant notamment Pokemon ZA d'un côté et Haunted Chocolatier par le créateur de Stardew Valley, un nouveau jeu indépendant se fait jour via une campagne Kickstarter visant à mélanger le meilleur des deux univers. De son nom Monsterpatch, ce titre développé par Sean Young et son studio SmashGames connaît déjà un succès très prometteur auprès de la communauté.

Un nouveau carton en vue, à la frontière entre Pokemon et Stardew Valley ?

Inutile de présenter Pokemon ou Stardew Valley, tant les deux licences sont de véritables cartons planétaires dans leurs propres domaines. Sean Young a alors eu la bonne idée de se dire « Et pourquoi ne pas mélanger les deux ? ». Ainsi est né Monsterpatch, lancé via une campagne Kickstarter ce 25 mars, avec un objectif de départ de 13 916 euros. Une telle perspective a visiblement grandement emballé les fans, puisque cet objectif a été atteint en seulement 16 minutes. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la cagnotte s'élève à 86 1488 euros, et la campagne se termine le 24 avril.

Dans sa proposition de base, Monsterpatch nous propose littéralement de jouer à un jeu Pokemon durant les heures de gloire de la Game Boy, mais avec une sous-couche Stardew Valley. Il s'agit en effet de collectionner plus de 200 Poke... monstres, mais également de collecter des ressources, gérer une ferme, et créer des liens avec les habitants du monde du jeu.

Si ce projet vous intéresse, rendez-vous donc sur sa page Kickstarter pour en savoir plus, voire le financer. Attention toutefois : le cas Palworld, qui proposait de mélanger Pokemon et jeu de construction/survie a aussi connu un succès proprement délirant, mais se trouve actuellement enlisé dans un duel judiciaire contre le géant Nintendo. D'après ses premiers visuels, Monsterpatch présente également d'énormes similitudes avec les vieux jeux Pokemon, tant dans sa direction artistique que ses sprites ou son interface. Ses jours pourraient donc être comptés avant que Big N n'envoie son armée d'avocats contre ce petit jeu indépendant si prometteur.

Source : Kickstarter