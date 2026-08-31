Pokemon a fait une annonce surprise en nous présentant non pas une, mais deux nouveautés à venir, l'une sur Disney+ et l'autre au cinéma.

Alors que les Championnats de Pokemon sont en pleine effervescence, la franchise en a profité pour faire plusieurs annonces surprises. La première, c'est l'arrivée de la série Pokemon Tales Les mésaventures de Pichu et Palarticho en 2027 sur Disney+. La seconde, c'est un nouveau film qui débarquera au cinéma, près de 6 ans après le dernier.

La nouvelle série Pokemon arrive en 2027 sur Disney+

Jusqu'ici habituée à Netflix, avec notamment la série tout mimi La Réceptionniste Pokemon, la licence déménage chez Disney+ avec Pokemon Tales Les mésaventures de Pichu et Palarticho, une nouvelle série inédite et exclusive à la plateforme de Mickey. On suivra donc un Pichu et un Palarticho à Galar qui voyageront pour aider et protéger tous les pokemon dans le besoin. Un pitch des plus classiques pour cette série qui a tout de même un gros atout séduction dans sa manche : sa direction artistique.

Cette nouvelle série Pokemon opte en effet pour du stop motion chapeauté par Aardman Animations, le studio derrière Wallace et Gromit. La série est prévue pour 2027 sur Disney+, mais n'a pas encore de date de sortie précise pour le moment. « Cette nouvelle série, Pokémon Tales : Les Mésaventures de Palarticho et Pichu, apporte le style unique d'animation image par image d'Aardman à cet univers adoré, offrant ainsi aux spectateurs une nouvelle façon de découvrir les personnages qu'ils connaissent et aiment » a déclare Ayo Davis, président de la branche Disney Kids & Family.

Un nouveau film évènement près de 6 ans après le dernier

Autre grande nouvelle, le film Pokemon Wild Card arrivera dans nos salles obscures lui aussi en 2027. Une grande première puisque le long métrage se concentrera sur un joueur de cartes qui souhaite percer et devenir champion du monde, rien que ça. Un film événement qui signera également le grand retour de la licence au cinéma, 6 ans après Pokemon Les secrets de la jungle, sorti le 8 octobre 2021 chez nous. Malheureusement, on a pas encore de date de sortie précise ici non plus. Comme souvent, le film sortira certainement en premier lieu sur l'archipel avant d'arriver chez nous.

source : Deadline