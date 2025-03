Si vous êtes fans de Pokemon depuis longtemps, voici un petit quelque chose qui devrait venir faire vibrer les plus nostalgiques d'entre vous. Cerise sur le gâteau, tout est gratuit !

Si vous êtes fan de Pokemon, vous avez sûrement en tête la bonne vieille série animée de votre enfance, avec la première génération de Pokémon et le célèbre Sacha. Eh bien, tenez-vous bien : vous allez pouvoir revoir tout ça gratuitement, et sans avoir à chercher bien loin. Un beau mois de mars pour la licence si l'on compte aussi les événements sur Pokemon Ecarlate & Violet.

Un souvenir Pokemon ancien

Bonne nouvelle donc pour les fans de Pokemon ! La chaîne YouTube officielle Pokémon TV commence à diffuser la série animée en version française. Une belle surprise qui devrait ravir aussi bien les nostalgiques que les plus jeunes spectateurs. Depuis peu, l’intégralité de la saison 1 est disponible en français. On y retrouve les tout premiers épisodes, avec Sacha, Pikachu et leurs premières aventures à Kanto.

L’occasion parfaite de revivre les débuts de la série culte Pokemon, ou de la faire découvrir à une nouvelle génération. La saison 2 est également en cours de mise en ligne. Pour le moment, seuls les premiers épisodes sont proposés en VF, mais d’autres devraient suivre prochainement. Aucune date n’a encore été annoncée, mais tout porte à croire que la suite arrivera progressivement.

Un accès simple, gratuit et légal

L’un des grands avantages de cette initiative, c’est l’accessibilité de la série Pokemon. Tout est disponible gratuitement, sans abonnement, directement sur YouTube. Un moyen simple et légal de profiter de la série dans de bonnes conditions, sans passer par des plateformes de streaming payantes.

Avec cette mise en ligne, Pokemon TV offre une belle opportunité de se replonger dans les saisons classiques, souvent considérées comme les plus emblématiques de la franchise. Entre nostalgie et redécouverte, c’est une belle façon de renouer avec les souvenirs d’enfance… ou d’initier les plus jeunes à l’univers Pokémon. Pour rappel, la série animée Pokémon a été diffusée pour la première fois en France en 1999 sur TF1, dans la case jeunesse du matin.

Source : Pokemon TCV