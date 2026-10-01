Un nouveau leak indique que l'une des générations les plus populaires de Pokemon pourrait bientôt faire son grand retour sur les consoles Nintendo Switch 1 et 2.

Depuis février, des rumeurs faisant état d'un portage Nintendo Switch 1 et 2 de Pokemon Rubis et Saphir circulent sur la Toile, notamment suite à la découverte de données évoquant cette possibilité dans les fichiers des versions Rouge Feu et Vert Feuille sur Switch 2. Un tout nouveau leak rappelle donc cette rumeur au bon souvenir des fans, avec même une date de sortie qui pourrait être imminente : le 8 octobre 2026.

Une sortie imminente de Pokemon Rubis et Saphir sur les consoles Nintendo Switch ?

Une nouvelle fuite indique donc que la date de sortie des portages de Pokemon Rubis et Saphir sur les consoles Nintendo Switch 1 et 2 pourrait être imminente, puisqu'il sortirait ce jeudi 8 octobre 2026. Cette rumeur provient de différents leakers sur X.com, dont Shpeshal_Nick ou encore astrogo360.

« Les portages de Pokemon Rubis et Saphir pour Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2 seront disponibles le 8 octobre. » Toutefois, il s'agirait a priori de on-dit, sans détail supplémentaire quant à l'origine ou à la source de cette information. Ces leaks semblent par ailleurs indiquer qu'Émeraude pourrait ne pas être de la partie. Il convient donc de prendre tout cela avec de prudentes pincettes.

Des vagues de rumeurs et leaks qui n'ont pas encore fait l'objet d'une confirmation officielle

Ni Nintendo, ni Game Freak ou la Pokemon Company n'ont en effet encore confirmé de date de sortie pour un possible portage de Rubis et Saphir sur les consoles Nintendo Switch. Les trois entités n'ont même encore jamais évoqué l'existence d'un tel portage, malgré des rumeurs insistantes sur le sujet remontant donc au début de cette année, et qui avaient refait encore surface en août, quand plusieurs insiders avaient à nouveau indiqué que Pokemon Rubis et Saphir auraient droit à l'annonce d'un portage prochainement.

Cesrécents leaks affirment donc que les portages de Pokemon Rubis et Saphir sur Switch 1 et 2 sortiront le 8 octobre. Si cela s'avère exact, cela signifie qu'il ne reste plus qu'une petite semaine avant leur sortie. Il apparaît toutefois surprenant que cela n'ait fait l'objet d'aucune annonce officielle, compte tenu de la popularité de cette génération. Il convient donc d'attendre que les principaux intéressés se manifestent avant de s'enthousiasmer.

Source : X.com