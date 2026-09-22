Le compte officiel de Pokemon vient de semer le trouble en faisant un post qui a immédiatement rendu fous tous les fans de la licence qui espèrent tous la même chose : le retour de trois des meilleurs jeux de la licence sur Nintendo Switch 2.

Le compte officiel de Pokemon a partagé quelques images iconiques de Pokemon Rubis, Saphir et Emeraude, des jeux adorés par toute une génération. Un simple post sur les réseaux sociaux qui a suffi à mettre le feu aux poudres alors que les fans attendent tous fermement de nouveaux portages sur Nintendo Switch 2.

Bientôt un portage de Pokemon Saphir, Rubis et Emeraude ?

Le 27 février 2026, Pokemon Vert Feuille et Rouge Feu ont rejoint la Nintendo Switch 2 avec des portages simples, mais efficaces, qui ont rencontré un vif succès. Depuis, les fans n'attendent qu'une chose : la suite ! Mais pour l'heure, rien ne semble se jouer. Il y a quelques semaines, le compte officiel de Pokemon avait partagé des posts intrigants sur ses réseaux sociaux, remémorant des moments cultes de Pokemon Or et Argent, ce qui avait allumé l'espoir de voir débarquer des portages, mais rien n'a été fait ni même annoncé alors que l'on a eu un gros Nintendo Direct entre-temps. Aujourd'hui, le compte officiel de Nintendo remet le couvert, mais partage cette fois une scène marquante de la troisième génération avec Pokemon Rubis, Saphir et Émeraude. Il s'agit d'un vieil homme qui court après Piko, une Goélise qui le rend complètement fou. Le post est accompagné d'un petit message « Hé là, hé là ! Attends, attends Piko ! ».

Les fans veulent plus de portage de jeux cultes

Simple message comme ça, ou réel teasing ? La question reste entière pour le moment tandis que le post continue en parlant des personnages âgés de plusieurs jeux Pokemon. Mais les fans, eux, semblent avoir fait leur choix et certains s'amusent même à enquêter en affirmant que la vidéo partagée est bien trop belle pour provenir des versions originales. Tout le monde attend un nouveau portage de cette troisième génération considérée encore aujourd'hui comme l'une des meilleures. Trois jeux légendaires très largement salués pour leur générosité, notamment Émeraude qui fait clairement partie des meilleurs jeux de toute la licence. Ils sont tous sortis sur Game Boy Advance et pourraient ainsi faire suite aux portages de Vert Feuille et Rouge Feu. À noter qu'ils ont déjà eu le droit à d'excellents remakes, Rubis Oméga et Saphir Alpha, sur 3DS.

Depuis la mise en bouche Vert Feuille et Rouge Feu, les joueurs sont sur le qui-vive et attendent fermement d'autres portages. Certains demandent également la reprise des remakes, qui se sont arrêtés pile au moment où ça allait devenir intéressant, à savoir Pokemon Noir et Blanc, considérés comme les meilleurs jeux de tous les temps juste derrière Or et Argent. On croise les doigts.