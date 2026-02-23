Après une annonce surprise pour les 30 ans de la saga Pokemon, un contretemps pourrait bien venir gâcher la fête pour les fans qui voulaient profiter d'un service très apprécié.

Le monde entier s'apprête à célébrer les 30 ans de la franchise Pokemon. Trois décennies de collectionnite aiguë sous toutes ses formes et qui devraient continuer sur cette lancée pour un moment. Si nous attendons de grosses annonce à cette date, une mauvaise surprise pourrait également accompagner la fête. C'est en tout cas ce que suggère le Nintendo eShop.

L'intérêt pour ces jeux Pokemon tué dans l'œuf ?

En fin de semaine dernière, une belle annonce est venue toucher en plein cœur les fans de Pokemon. Nintendo a finalement annoncé le retour des versions Rouge Feu et Vert Feuille sur Switch. Déjà rendues accessibles via l'abonnement Online + Pack additionnel, ces remakes des tout premiers jeux de la franchise seront disponibles à l'achat sans besoin d'être abonné. Un vrai vent de nostalgie pour beaucoup.

Bien sûr, certains s'insurgeaient déjà du prix (19,99 € pour la France) et s'insurgeaient que ces jeux vieux de 22 ans ne profitent pas d'une offre plus à propos. En fait, une partie des fans espéraient au moins qu'ils soient proposés en pack incluant les deux versions. À défaut, elle se rassurait par la compatibilité avec le service Pokemon Home, qui permet d'échanger ses monstres de poche entre les jeux, même ceux de génération différentes par exemple.

Sauf que cette compatibilité annoncée pour « bientôt » au départ pourrait finalement être repoussée, voire abandonnée. En tout cas, c'est ce que laissent craindre une mise à jour de la description de Pokemon Rouge Feu et Vert Feuille sur le Nintendo eShop. La mention du service n'apparaît plus après ce week-end. L'interrogation s'insinue donc chez les joueuses et joueurs, qui ont peur de ne pas pouvoir compléter leur Pokédex s'ils n'ont pas accès au Home.

Toutefois, le retrait de la mention du service Home pourrait n'être que momentané. Nintendo pourrait ajouter le logo à posteriori. Du moins, espérons-le. Mais cela, nous n'en aurons que le cœur net le 27 février, date de sortie de Rouge Feu et Vert Feuille sur Switch. C'est aussi ce jour-là que se tiendra le prochain événement dédié à la franchise.

Capture d'écran en date du 23 février 2026. © Gameblog.