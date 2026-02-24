Les deux prochains jeux Pokemon s'offrent une édition collector pour les 30 ans de la licence, mais elle n'est malheureusement pas réservée à tout le monde.

Comme vous le savez sûrement, cette semaine est assez particulière pour les fans de Pokemon. On s'apprête en effet à souffler la trentième bougie de la célèbre licence de la Pokemon Company. Et pour une fois, Nintendo ne l'a pas oublié. L'éditeur japonais et la Pokemon Company ont déjà annoncé le programme des festivités, avec notamment la sortie ce vendredi de Pokemon Rouge Feu & Vert Feuille sur Nintendo Switch, et un tout nouveau Pokemon Presents lui aussi prévu pour ce 27 février à 15 heures. Les joueurs devraient notamment en apprendre davantage au sujet des prochaines générations et des différentes collaborations.

Si vous attendez la ressortie de Pokemon Rouge Feu & Vert Feuille sur les dernières consoles de Nintendo (on vous comprend), on vient justement d'apprendre l'existence d'une version collector que les fans risquent de s'arracher. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas en profiter.

Pokemon Rouge Feu & Vert Feuille dans un sublime collector

L'information vient directement du site officiel de Pokemon, dans un billet publié en japonais. On peut y voir les premières images d'une version physique collector de Pokemon Rouge Feu & Vert Feuille, avec une magnifique boîte pour l'accompagner. L'édition collector prévoit notamment une reproduction des deux boîtes GBA originales des jeux sortis en 2004, ainsi que 3 Pokeballs gravées au laser avec Carapuce, Bulbizarre et Salamèche. En les posant sur leur socle, on peut même les éclairer pour s'en servir comme décoration.



Les images officielles de l'édition collector, sur le site de la Pokemon Company

Alors évidemment, certains pourraient avoir envie de sortir le portefeuille. L'édition collector a l'air soignée et risque de faire du gringue aux fans des jeux originaux sortis il y a plus de vingt ans. Il y a cependant deux mauvaises nouvelles. La première, c'est que cette version collector ne semble contenir qu'un code de téléchargement, et pas de version physique avec le jeu sur cartouche.

La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que cette édition collector de Pokemon Rouge Feu & Vert Feuille sera réservé au public japonais, à un prix de 19 800 yen. C'est environ 108 euros et avec les frais de livraison, ça risque d'être bien plus cher pour les fans plus téméraires qui souhaiteraient se l'offrir. La sortie de ce collector est prévu pour le 28 février prochain, pour l'instant uniquement au Japon.

Source : Nintendo Life