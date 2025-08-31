Alors que Pokemon ZA est sur toutes les lèvres, les fans de la franchise ne lâchent pas pour autant les bons vieux jeux de la licence. On retrouve très souvent des speedruns, ou des chasses aux shiny (les chromatiques ultra rares) sur d'anciens jeux et même parfois les versions originales des jeux et non pas les remakes. Certains vont même jusqu’à développer leurs propres jeux en s’appuyant sur ceux déjà existants ou avec l’aide de quelques visuels créer par la communauté. Comme ici avec cette reproduction bluffante du Bourg Palette, le premier village de Pokemon Rouge, Bleu ainsi que ses environs.

Un fan crée un remake de Pokemon absolument superbe

Nionx, vidéaste et streamer fan de Pokemon notamment, a récemment partagé l’une de ses créations sous Unreal Engine 5. Il est en effet en train de travailler sur une refonte visuelle de la région de Kanto, théâtre des premiers jeux Pokemon. Une approche artistique différente comme il l’explique dans les commentaires sous son post publié sur X.com. Dans une brève vidéo pour teaser l’avancée des travaux, on peut voir qu’un vrai travail a été effectué sur l’ambiance globale, à la fois plus douce et réaliste (quelque part) que les jeux Pokemon d’origine. Pour cette refonte, le créateur opte pour une direction artistique en pixel art sur environnement 3D à l’instar d’Octopath Traveler par exemple.

Le rendu est en tout cas sublime et ça fonctionne à merveille, ça serait même plus beau encore que les derniers jeux en date qui ont fait couler beaucoup d'encre à leur sortie. Quelques pokemon vont et viennent dans la nature tandis que la végétation bouge légèrement. Même Jadielle, première ville au-dessus de la zone de départ, semble bien plus vivante. Le projet n’est pas encore terminé, mais c’est déjà très prometteur. On s'imagine assez bien jouer à un remake de ce genre sur Nintendo Switch 2. Plus qu’à surveiller l’évolution des travaux désormais. Il n’y a pas à dire, les fans ont du talent.