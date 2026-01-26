Pokemon soufflera déjà sa trentième bougie cette année. Pour marquer le coup, The Pokémon Company entend bien mettre les petits plats dans les grands afin de célébrer comme il se doit cet anniversaire symbolique. Une collaboration aux doux parfums de nostalgie a d’ores et déjà été annoncée avec Uniqlo, dont la commercialisation est prévue pour le mois de mars 2026 à travers le monde. Reste que, de temps à autre, les fans se plaisent à nous rappeler que les grandes marques disposent souvent d’un véritable filon sans jamais exploiter pleinement son potentiel. Et ce pull Pokemon en est peut-être la preuve.

Ce pull Pokemon va faire des jaloux

La boutique britannique SnackyBoy a mis des cœurs dans les yeux de plus d’un Pokéfan ce weekend. L’artiste a récemment partagé sa dernière création : un pull reprenant avec bon goût les codes couleur et le design de Blizzi, pour un résultat bluffant. Sans surprise, les internautes se sont empressés de supplier le créateur d’ajouter cet article à sa boutique, et le succès a été immédiat. À tel point que ce dernier a dû passer son compte X en privé, face à une demande difficile à contenir et, très certainement, par crainte de voir débarquer les ninjas de Nintendo et Pokemon à sa porte.

Mais au-delà de son design à la fois subtil et original, c’est surtout la créativité de ce pull qui a mis tout le monde d’accord sur les réseaux sociaux. Car une question revient, pourquoi se contenter encore et toujours d’un énième t-shirt à l’effigie de Dracaufeu, Pikachu ou Ectoplasma, quand The Pokemon Company pourrait proposer des lignes de vêtements plus audacieuses, pensées pour un public adulte qui accompagne la licence depuis désormais plus de trente ans ?

« The Pokemon Company devrait utiliser l’argent qu’elle gagne pour créer ce genre de vêtements uniques, plutôt que de multiplier les t-shirts arborant toujours les mêmes visuels génériques, comme lors de la collaboration avec Stitch », explique un internaute, dont la réflexion a déjà été approuvée par plus de 17 000 fans sur Twitter. Une chose est sûre, l’entreprise n’a sans doute pas encore dévoilé toutes ses cartes et nous reserve encore quelques surprises pour célébrer le trentième anniversaire de Pokemon. Quant au pull Blizzi, il n’est, pour l’heure, tout simplement plus possible de se l’acheter sur la boutique.

Source : snackyboy