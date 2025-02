La licence Pokemon avait beaucoup de choses à nous dire et plein de surprises à nous dévoiler. Les fans vont adorer ce qui a été annoncé : du nouveau sur Pokemon ZA, un jeu inédit et plein d'évènements.

La licence ultra lucrative a beaucoup d’actualité cette année avec plusieurs jeux en cours. Pokemon GO continue son petit bonhomme de chemin et enchaîne les évènements tout comme Pokemon Écarlate et Violet d’ailleurs, tandis que le petit dernier, Pokemon Pocket, surfe encore sur la hype de son lancement. Des jeux bien installés qui seront prochainement suivis par d’autres titres attendus comme Pokemon ZA, ou encore un mystérieux jeu que les rumeurs nous vendaient depuis des mois comme un titre multi s’inspirant de Splatoon entre autres. La licence nous donnait justement rendez-vous aujourd'hui pour tirer tout ça au clair... ou pas ! Voici le grand récap de toutes les annonces.

La série d'animation revient sur Netflix !

Après une première saison couverte de succès, La Receptionniste Pokemon revient pour une seconde saison, toujours aussi colorée, toujours avec sa direction artistique atypique. On retrouvera donc notre héroïne, Haru, toujours aux petits soins de nombreuses petites créatures. La saison 2 de la série arrivera sur Netflix en Septembre prochain.

Pokemon Pocket confirme l'arrivée d'une nouvelle extension

Malheureusement, cette annonce, on l’a un peu vu venir puisqu’il y a quelques heures, tout avait déjà leaké. Pokemon Pocket va accueillir de nouveaux boosters thématiques dès le 28 février (demain, à l’heure où ces lignes sont écrites). La grande star de cette nouvelle volée de carte sera Arceus qui sera aussi accompagné d’une flopée d'autres cartes rares bien entendu. Dans la foulée, le jeu annonce l’arrivée imminente du mode PvP classé ! Aucune nouvelle de la refonte ou de modification de la fonctionnalité d’échange par contre.

Pokemon Z-A se montre enfin et donne sa date de sortie

La grande star de ce Pokemon Direct était sans aucun doute le prochain gros jeu de la licence : Pokemon Legends ZA. Un opus atypique, mais pas trop non plus, qui nous a présentés du gameplay et surtout de très grosses surprises. À plus d’un titre, le jeu devrait donner un petit coup de frais à la licence, et c’est tant mieux. Changement pour les combats, monde ouvert qui change clairement des derniers volets et évidemment, le retour tant attendu des méga-évolutions. Malheureusement, toujours pas de sortie, mais on sait que le jeu est attendu en fin d’année.

Un nouveau jeu annoncé à la surprise (presque) générale

Oui, la licence nous préparait bien un jeu multijoueur, mais ce n’est pas celui dont les rumeurs nous parlent depuis des lustres. Pokemon Champions sera plutôt un Pokemon Stadium entièrement consacré aux joueurs PvP. Le rêve de beaucoup de dresseurs en herbe serait donc réalité si l’on en croit les premiers détails qui nous vantent le jeu parfait pour les fans qui ne jure que pour le combat. Champions nous permettra visiblement d’utiliser les petits monstre depuis l’application HOME. On pourrait donc potentiellement avoir là le jeu de combat pokemon ultime.

Plein d'évents et autres contenus sur les jeux service de la licence

Pour conclure, tous les jeux service de la licence vont avoir le droit à des évènements ou du contenu pour fêter le Pokemon Day. Écarlate et Violet vont proposer des raids spéciaux et offrent même des cadeaux, Pokemon Go va lui aussi avoir le droit à ses évènements maison tandis que le moba Unite va accueillir de nouveaux monstres jouables. Très clairement, la franchise est en effervescence. Vous pouvez tous les détails et l'intégralité du direct d'aujourd'hui juste ci-dessous.