Les joueuses et les joueurs de Pokemon sont plus bien gâtés ces jours-ci ! Entre les événements de TCG Pocket et ceux d'Ecarlate et Violet, vous avez de quoi faire pour remplir votre Pokédex. Mais, c'est un autre genre d'événement qui enflamme déjà la communauté. De fait, une nouvelle mini-conférence doit se tenir ce jeudi 27 février et les premières informations auraient déjà leaké !

De belles nouveautés à venir du côté de Pokemon

C'est demain le grand jour ! Le nouveau Pokémon Presents se tiendra ce jeudi à 15 heures (heure française). La conférence sera l'occasion de parler du futur de la licence. On s'attend déjà à avoir du nouveau du côté des traditionnels Café Remix et Unite. Cela dit, ce ne seront pas les titres qui intéresseront le plus les fans. Deux autres devraient se montrer, ç'a déjà fuité.

D'abord, il serait très étonnant de ne pas voir Légendes Pokemon ZA. Or, d'abord les leaks, de grosses informations pourraient nous être données demain. D'une part, les starters ont des chances de se montrer et ils pourraient bien nous surprendre. D'autre part, de nouvelles méga-évolutions seraient de la partie. Aussi, un nouvel élément de gameplay serait de la partie : des sortes de caves sous Illumis. Peut-être quelque chose de similaire à ce que nous avons dans Diamant et Perle ? Enfin, contre les craintes d'un report, le jeu pourrait donner sa date de sortie, qui serait apparemment fixée au 27 juin 2025.

Ensuite, les leaks font état d'un jeu inédit qui serait dévoilé lors du Pokémon Presents. Il s'agirait d'un certain Pokemon Clash. Ce serait un jeu multijoueur très ambitieux pour la licence. De fait, les bruits de couloir évoquent un gameplay digne d'un Overwatch ou d'un Marvel Rivals. Entendez par là qu'il serait proche d'un shooter compétitif à la première personne. Cela fait écho à un autre multi de la franchise qui aurait leaké il y a peu, le fameux “Synapse”. S'agirait-il du même projet ? Il est encore trop tôt pour le savoir. Mais, une chose est sûre, la conférence de demain va nous étonner !

