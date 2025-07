Aujourd'hui s'est tenu le grand rendez-vous des fans de Pikachu, Salamèche, Evoli et autres monstres de poche ! Retrouvez le récap du grand Pokemon Presents.

La date était marquée dans notre agenda depuis quelques mois déjà. Le Pokemon Presents a enfin eu lieu ce mardi 22 juillet, à 15 heures tapantes. Après avoir fait un tour du cadran avec le DJ set de Pikachu, la franchise a enchaîné les annonces pendant 24 minutes, ce qui en fait la plus longue présentation autour de la marque depuis un bon moment. Et on peut vous dire que ça valait le coup !

Une belle conférence pour les fans de Pokemon

Les fans des « Pocket Monsters » étaient au rendez-vous cet après-midi. Avec près de 150 000 viewers réunis pour regarder la conférence au moment de sa diffusion, on peut dire que l'attente était au rendez-vous. D'abord, les plus compétiteurs ont pu avoir des informations sur la nouvelle édition des Wold Championships qui se tiendront à Anaheim.

D'ailleurs, en parlant de cartes, pas de Pokemon Pocket en vue. Il faudra encore attendre un peu pour la découverte de la prochaine extension. En revanche, les cartes physiques ont eu droit à un rapide coup de projecteur. Nous avons aperçu Lucario et Gardevoir issus de la prochaine collection JCC « Méga-évolution ».

Mais c'est surtout en matière de séries et de jeux vidéo que la conférence a surpris. Entre une saison 2 pour une série Netflix plutôt appréciée, un jeu gratuit shadowdroppé et enfin un nouveau trailer pour Pokemon ZA, il y a de quoi faire !

Des nouveautés pour les fans de séries

La conférence a également ravi les amateurs d'animation avec de nouvelles images de la série La Réceptionniste Pokemon ! Apprêtez-vous à vivre de nouvelles aventures reposantes et balnéaires pour une toute nouvelle salve d'épisodes. L'héroïne vous donne ainsi rendez-vous le 4 septembre 2025 pour les découvrir, sur Netflix.

Ce n'est pas tout puisqu'une nouvelle série d'animation en stop-motion a été dévoilée par surprise. Intitulée « Contes Pokemon », le premier teaser sur les « Mésaventures de Palarticho et Pichu » laisse déjà entendre un ton léger et humoriste. Rien d'étonnant à cela qui, car elle est réalisée par le studio Aardman, à qui on doit Wallace & Gromit.

Un petit aperçu du nouveau PokéPark

Ce n'est pas le seul voyage qui vous attend. Ce Pokemon Presents est aussi l'occasion pour la compagnie de dévoiler plus en détail le futur PokéPark de la région de Kanto, au Japon. Nous y découvrons les différentes zones et leur atmosphère, ainsi que certaines créatures que nous pourrons y croiser.

Plein de nouveautés pour les jeu mobile Pokemon

Tant que nous parlons de bouger, vous pouvez sortir votre smartphone pour relancer Pokemon GO ! Un nouvel événement débarque : le Festival de 2025 Finale Max. Pour l'occasion, Ethernatos fera son apparition pour la première fois. Les 23 et 24 août prochain, vous saurez quoi faire ! Profitez en plus du code promo « GOFESTMAX » à utiliser dans la boutique pour avoir une chance d'attraper un pokemon Gigamax très puissant.

D'ailleurs, les jeu mobile de la franchise reçoivent les uns et les autres des tas de contenus gratuits, comme Café Remix et Unite. Ce dernier accueille d'ailleurs un duo de Pokemon adorés : Latias et Latios ! Voilà une belle façon de fêter le 4ᵉ anniversaire du MOBA.

En plus, nouveau titre mobile également accessible sur Nintendo Switch a été annoncé et est d'ores et déjà disponible, à savoir Pokemon Friends. Il a déjà tout pour plaire aux amateurs de puzzle games et surtout... il est gratuit pour certains.

Pokemon Legends ZA à l'honneur

Enfin, le Pokemon Presents n'a pas déçu en dévoilant le trailer de l'histoire de Légendes Pokemon ZA. Le jeu très attendu sur Nintendo Switch 1 et 2 le 16 octobre prochain dévoile ainsi de nouveaux détails sur l'aventure. Attendez-vous à une histoire plus sombre qu'Arceus qui vous plongera dans une aventure totalement urbaine, avec l'ambiance qui va bien avec.

