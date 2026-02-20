Avis aux fans de Pokemon, de grandes annonces se préparent. Après les leaks, voici la date à ne pas manquer pour la Gen 10 et autres grosses nouveautés à venir pour la franchise.

La licence Pokemon continue d'être un véritable rouleau compresseur inarrêtable, malgré des déceptions sur le chemin, comme récemment Légendes ZA. Quoi qu'il en soit, les monstres de poche sont très loin de connaître un quelconque signe de ralentissement, et on va justement bientôt en apprendre plus sur l'avenir de la monstrueuse franchise alors qu'un rendez-vous annuel particulièrement surveillé des fans prend enfin officiellement date.

L'événement en question, c'est bien évidemment le Pokemon Presents, un rendez-vous idéal pour faire le plein d'informations sur la célèbre licence de la Company éponyme, Game Freak et leurs partenaires. Tout ce beau monde nous donne officiellement rendez-vous le 27 février à 15 heures. Soit exactement la même date et heure que les précédentes années. Ce qui est après tout normal, puisqu'il s'agit du jour d'anniversaire de la franchise, et pas n'importe lequel, puisque 2026 marque ses 30 ans.

Bien qu'on n'ait pas appris grand-chose via l'annonce officielle de la date du prochain Pokemon Presents on peut déjà commencer à émettre des théories sur ce qui nous attend. En premier lieu, on s'attend évidemment à avoir des nouvelles de la fameuse Gen 10, qu'on connaît toujours sous le nom de code Vents et Vague, et objet de nombreux leaks depuis quelques mois.

Ensuite, on s'attend à avoir de plus amples nouvelles des prochaines nouveautés à venir sur le particulièrement lucratif Pokemon Pocket, avec notamment des extensions ou de nouvelles fonctionnalités. En parlant d'application mobiles, d'autres en lien avec la franchise pourraient également faire parler d'elle. Enfin, puisqu'il s'agit des 30 ans de la franchise, on s'attend à d'autres énormes annonces pour l'avenir de la franchise, dont potentiellement de nouvelles adaptations sur petit ou grand écran. Pour en avoir le cœur net concernant toutes les surprises que préparent les célèbres monstres de poche, rendez-vous donc dans une toute petite semaine afin d'assister en direct au Pokemon Presents, sur la chaîne YouTube officielle de la franchise.