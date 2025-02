C’est un rendez-vous annuel confortablement installé. Chaque fin de février, The Pokémon Compagny a pris pour habitude de présenter l’avenir de sa licence dans l’univers vidéoludique. L’occasion de découvrir les prochains jeux Pokemon et les nouveautés pour ceux dans le paysage depuis plusieurs années. Pas question de changer ses habitudes en 2025, un gros événement aura bien lieu dans les prochains jours.

Les prochains jeux Pokemon bientôt dévoilés

Après les leaks, place à la confirmation. Chaque année c’est la même rengaine, les fans dénichent la date de l’événement dédié aux jeux de la franchise dans certains titres mobiles. Cette fois c’est acté, le Pokemon Presents 2025 aura bien lieu le jeudi 27 février 2025 à 15h00, heure française. L’occasion donc pour les inconditionnels des monstres de poche de découvrir les prochaines nouveautés des titres qui occupent leur quotidien. Compte tenu du carton de Pokemon Pocket, le jeu mobile devrait avoir le droit à une jolie mise en lumière. Comme toujours, Pokémon Café ReMix et Pokémon Unite feront une petite incursion.

Cependant, la star de cet événement sera à n’en pas douter Pokemon ZA. Le prochain épisode majeur s’est montré plus que discret depuis son annonce au précédent Presents. Pour rappel, le jeu s’annonce comme très différent des opus principaux. Pour l’heure, on sait qu’il se déroule dans la ville Illumis, dans la région de Kalos, terrain de jeu de Pokémon XY. Les rumeurs vont de bon train à son sujet, notamment concernant des Méga Évolutions, mais rien de bien concret. Ce Pokemon Présents sera enfin l’occasion de le découvrir en bonne et due forme. Pour rappel, ce nouvel opus de la série Pokémon Légendes est attendu pour cette année sur Nintendo Switch. Là encore, il se murmure que le jeu ferait l'impasse à son lancement sur sa successeure. Rendez-vous donc jeudi prochain pour en avoir le cœur net. On n'est d'ailleurs pas à l'abri d'une petite annonce surprise, comme ce fut le cas avec la dernière édition et Pokemon Pocket.

