Le succès de Pokemon Pokopia se confirme d'ores et déjà en chiffres. L'engouement autour de la nouvelle exclusivité Nintendo Switch 2 devient une vraie aubaine pour son éditeur.

Dès sa sortie, tout le monde s'est jeté sur Pokemon Pokopia. Rien qu'au moment d'écrire ces lignes, on compte plus de 10 000 spectateurs sur Twitch. 6 ans presque jour pour jour après Animal Crossing New Horizons, la nouvelle exclusivité de la Nintendo Switch 2 est en passe de devenir un vrai phénomène. C'est en tout cas une aubaine pour l'éditeur-constructeur japonais qui voit des retombées plus que positives.

Pokemon Pokopia se vend déjà par palettes sur Nintendo Switch 2

En route vers un nouveau record ? Une semaine après la sortie de Pokemon Pokopia, Nintendo fait les comptes. Or, les chiffres sont plus qu'impressionnants, confirmant le succès pressenti. Dans un communiqué officiel, l'éditeur, main dans la main avec les cadres dirigeants de la Pokémon Company, partagent les premiers résultats :

Les ventes mondiales de Pokemon Pokopia sur Nintendo Switch 2 ont dépassé les 2,2 millions d'unités vendues (dont un million écoulé au Japon) dans les quatre premiers jours qui ont suivi son lancement à travers le monde le 5 mars 2026.

Il est bon de rappeler au passage que Nintendo ne dévoile généralement que ses chiffres de vente en physique. IL est donc fort probable que les 2,2 millions de Pokemon Pokopia excluent les achats numériques. Aussi, à titre de comparaison sur un créneau semblable : Animal Crossing New Horizons s'était écoulé à 1,88 million d'exemplaires en trois jours à sa sortie sur la première Nintendo Switch, sans prendre en compte les ventes dématérialisées. À l'époque, c'était un vrai record. Big N n'a rien précisé, mais nous pourrions être face à une nouvelle performance sans précédent s'il parvient à dépasser Légendes ZA, qui avoisinait 5,8 millions d'unités vendues au bout d'une semaine.

© Nintendo et The Pokémon Company.

Pokopia offre un coup de boost à Nintendo

La performance de Pokemon Pokopia n'en est probablement qu'à ses débuts. Le jeu trône en première place des ventes sur le Nintendo eShop. Dès lors, on ose à peine imaginer à combien s'étendent les véritables chiffres qui prendraient en compte les unités écoulées en numérique. Et tout cela profite considérablement à l'éditeur.

En effet, la compagnie Nintendo Co LTD s'offre ces derniers jours une re-cotation en bourse de +18,15 % ces 5 derniers jours1. Une hausse qui offre une bouffée d'air frais à l'éditeur qui faisait grise mine dernièrement. De fait, ses actions affichaient une baisse de leur cour de -31,61 % sur les 6 derniers mois. Mais la sortie de Pokemon Pokopia a joyeusement inversé la tendance, pour le plus grand plaisir des actionnaires.