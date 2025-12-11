Dès son annonce, Pokemon Pokopia a beaucoup fait parler et ça continue encore aujourd'hui. Ce croisement entre Pokemon et Animal Crossing devrait rapidement capter son public. Mais une chose a chatouillé la curiosité des fans lorsque les premières images sont tombées et des théories ont commencé à apparaître ici et là. Et si Pokemon Pokopia était en réalité un jeu beaucoup plus sombre que ce que l'on croit ? Des leaks viennent confirmer la réflexion des fans.

Une théorie sur Pokemon Pokopia validé par des leaks

À première vue, Pokemon Pokopia est coloré, joyeux et positif. On incarne un Metamorph qui prend étrangement l'apparence d'un humain alors que ces derniers semblent avoir disparu. Il se donne alors pour mission de reconstruire un habitat aux pokemon locaux tout en empruntant leurs compétences. C'est donc petit à petit, au fil des rencontres et de l'apprentissage de capacités spéciales que l'on pourra visiblement construire tout un paradis à pokemon, mais pas que. Rapidement, les joueurs ont remarqué quelque chose de plus sombre en trame de fond. Un Pikachu fantomatique, des ruines qui ne semblent pas être placées au hasard… et si Pokemon Pokopia était un jeu post-apocalyptique ? Une théorie qui a rapidement fait écho au sein de la communauté, et qui serait bel et bien confirmée si l'on en croit une série de leaks récents.

Centroleaks, réputé pour ses nombreuses fuites et informations concernant Nintendo et principalement Pokemon, a partagé il y a quelque temps déjà des images de ce qui semble être la carte du jeu ou en tout cas une partie. Les indications présentes, une fois traduites, confirment qu'il s'agirait d'une version dévastée de Kanto avec des lieux marquants comme la Forêt de Jade, ici prise dans des flammes sans fin, Parmanie, qui abritait autrefois le parc Safari et qui serait ici devenue stérile, ou encore Argenta, complètement abandonnée et ruinée. Apparemment, d'autres zones seraient prévues mais arriveraient soit sous forme de DLC soit sous forme de mise à jour gratuite. On peut nommer à la volée Céladopole, Cramois’Île ou encore Lavandia et Azuria.

Un jeu plus sombre qu'attendu ? C'est très prometteur !

La théorie des fans va quant à elle encore plus loin puisque selon eux, non seulement nous devons reconstruire Kanto, mais en prime on rencontrerait des pokemon déjà croisés auparavant. Ainsi, si l'on écoute les théories, le Pikachu fantomatique serait l'illustre compagnon du dresseur légendaire Red, celui avec qui tout a commencé. Le Ronflex feuillu serait quant à lui le même que l'on est censé réveiller avec la PokéFlûte dans les jeux d'origine. Si la théorie est confirmée jusqu'au bout, Pokemon Pokopia pourrait être à la fois l'un des épisodes les plus intéressants de la franchise, mais aussi l'un des plus sombres mine de rien. Pokemon Pokopia est prévu pour Nintendo Switch 2 en 2026, le 5 mars 2026.