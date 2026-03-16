Surveillé de près par les joueurs depuis son annonce, Pokemon Pokopia s’est bien avéré être la belle surprise que tout le monde espérait. Salué par la critique comme par les joueurs, le titre co-développé par Game Freak et Omega Force rencontre en effet un véritable succès auprès de la communauté, qui ne voit déjà plus les heures passer sur cette nouvelle exclusivité de la Nintendo Switch 2. Même si, comme beaucoup le soulignent, le jeu souffre actuellement d’un gros défaut, qu’ils espèrent être corrigé par le studio dans une future mise à jour.

Aussi génial soit-il, Pokemon Pokopia a un gros problème

En effet, si Pokemon Pokopia ne manque assurément pas de qualités, il dispose néanmoins d’un gros défaut aux yeux des joueurs : son système de stockage. Et pour cause : même si celui-ci, qui est naturellement limité de base, peut être agrandi via la boutique ou étendu via la fabrication de boîtes de rangement supplémentaires, cela reste largement insuffisant. La faute notamment à la grandeur de l’univers de Pokemon Pokopia, qui favorise le loot, et au fait qu’il est impossible de fabriquer des objets à partir de l’établi si ceux-ci sont stockés dans un endroit trop éloigné.

Sur Reddit, beaucoup de joueurs partagent ainsi toute leur frustration à ce sujet, au travers d’un sub baptisé « J’en veux plus ! » où le créateur révèle avec humour : « J’ai 26 boîtes de stockage et ce n’est toujours pas assez ». « J’ai des cartons partout et je dois courir de tous les côtés pour essayer de trouver où j’ai mis ce dont j’ai besoin », explique un autre joueur de Pokemon Pokopia. Avant qu’un dernier ne renchérisse : « Mon plus gros problème, c’est que j’oublie dans quelle boîte de stockage se trouve ce que je cherche ».

C’est pourquoi la communauté du jeu espère que les développeurs s’inspireront de ce qu’a fait Nintendo avec Animal Crossing New Horizons, qui souffrait de critiques similaires avant que la mise à jour 3.0 ne vienne corriger le problème. « Je souhaiterais qu’il y ait un stockage centralisé auquel on puisse accéder depuis n’importe quel endroit » préconise par exemple l’un des joueurs sur Reddit, avec le soutien de nombreux pairs. « J’ai des boîtes de rangement éparpillées ici et là et je n’ai pas envie de toutes les déplacer au même endroit ».

Un démarrage exceptionnel pour le jeu

Il ne reste maintenant plus qu’à patienter, en espérant que toutes ces critiques arriveront jusqu’aux oreilles des créateurs de Pokemon Pokopia. En attendant, le titre continue de profiter d’un démarrage particulièrement canon, en témoignent ses 2.2 millions d’unités vendues à travers le monde. De quoi en faire un nouveau system seller potentiel pour la Nintendo Switch 2, donc. Car bien sûr, l’aventure ne fait que commencer, et des mises à jour sont déjà prévues par les équipes pour améliorer l’expérience de jeu au fil des semaines.

Source : Reddit