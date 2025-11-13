Sans crier gare, Nintendo a levé le voile sur la date de sortie de Pokemon Pokopia, avant de donner rendez-vous aux inconditionnels de la licence et aux amateurs d’expériences cosy ce jeudi 13 novembre 2025 pour une présentation détaillée. Pendant un peu plus de 10 minutes, la firme japonaise a pris le temps de détailler tous les aspects de gameplay importants de son nouveau jeu de simulation de vie à la croisée de Stardew Valley et d’Animal Crossing. Attendu pour le 5 mars 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2, Pokemon Pokopia s’annonce comme l’un des titres les plus prometteurs du début de l’année prochaine.

Pokemon Pokopia dévoile son gameplay

Développé en partenariat avec Koei Tecmo, déjà à l’origine du charmant Dragon Quest Builders 2, Pokemon Pokopia entend marier la créativité d’un jeu de construction à la douceur d’une simulation de vie. Le joueur y incarne un Métamorph se rêvant humain et qui se voit confier la mission de redonner vie à une île autrefois habitée par Pokémon et humains. Sous la tutelle de Bouldeneu, il devra réhabiliter les lieux en usant de ses pouvoirs de transformation, qu’il pourra copier auprès de créatures emblématiques comme Bulbizarre ou Carapuce. Pour attirer de nouveaux Pokémon, il faudra imaginer et construire des habitats adaptés. Une simple canne à pêche posée près d’une plage pourrait, par exemple, faire venir un Magicarpe curieux.

Plus l’île retrouvera sa vitalité, plus Métamorph gagnera en compétences grâce à ses rencontres. Il pourra ainsi arroser, labourer, cultiver des légumes, tailler les hautes herbes ou même nager sous la forme d’un Lokhlass. À la manière d’un Animal Crossing, Pokemon Pokopia proposera aussi un vaste système d’artisanat et de décoration, offrant aux joueuses et joueurs la possibilité de façonner leur île à leur image. Entre créations d’objets, aménagement d’espaces et choix esthétiques de leur personnage… chacun pourra laisser libre cours à son imagination et bâtir un véritable havre de paix à son goût. Certains habitants du jeu auront leurs propres requêtes, tandis que d’autres se retrouveront en situation de détresse, nécessitant votre aide immédiate. Les Pokémon rencontrés pourront également participer activement aux tâches quotidiennes comme bâtir des maisons, fertiliser la terre, et bien plus encore.

Une expérience à partager à plusieurs

Dans la plus pure tradition des jeux de simulation de vie, Pokémon Pokopia intégrera également une dimension sociale et multijoueur. Il sera possible prendre des photos ou de partager son aventure avec jusqu’à trois amis. Le titre sera d’ailleurs compatible avec la fonctionnalité Gameshare, permettant de jouer à plusieurs même si l’un des joueurs ne possède pas le jeu, que ce soit sur Nintendo Switch 2 ou sur la première console. Et pour clôturer la présentation, Nintendo a réservé une dernière surprise : l’apparition d’une nouvelle forme inédite de Pikachu, pour l’instant exclusive à Pokemon Pokopia. Rappelons que les précommandes du jeu sont ouvertes sur l’eShop et qu’il sera disponible en version physique sous forme de carte clé de jeu.

Source : Nintendo