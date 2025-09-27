Le jeu cozy a le vent en poupe. Et après Pokémon Pokodia, déjà présenté comme un concurrent d’Animal Crossing, le Tokyo Game Show a été l’occasion de dévoiler un autre rival à venir.

miHoYo change de cap. Après avoir marqué les joueurs avec Genshin Impact et Honkai: Star Rail, le studio s’attaque cette fois à un genre inattendu : la simulation de vie. Présenté lors du Tokyo Game Show 2025, Petit Planet veut offrir une expérience cosy, poétique et communautaire. Le jeu est prévu sur PC et mobile, avec d’autres plateformes en préparation. Nickel pour concurrencer Pokemon Pokopia ou encore Animal Crossing.

Un joli concurrent pour Pokemon Pokopia

Dans Petit Planet, chaque joueur débute sur une petite planète à façonner. On y cultive la vie, on développe les paysages et, peu à peu, on relie son monde à d’autres planètes éparpillées dans la galaxie. Au centre de cette croissance se trouve Luca, une énergie vitale capable de donner forme aux environnements. Résultat : chaque planète devient unique, pleine de couleurs et de détails qui reflètent le style de son créateur. Avec des paysages qui font penser à Animal Crossing ou encore Pokemon Pokopia.

Le cœur du jeu repose sur des activités du quotidien. Planter, pêcher, cuisiner, récolter des ressources… Tout est pensé pour offrir un rythme calme et agréable. Mais Petit Planet mise aussi sur la créativité : on peut personnaliser ses personnages, décorer son intérieur et transformer les extérieurs avec des meubles ou des thèmes. Même le ciel et les plages pourront changer d’apparence au gré des envies. C'est mignon tout plein comme Pokemon Pokopia.

Des voisins à rencontrer

L’aventure prend une autre dimension grâce aux Neighbors, de petits compagnons aux allures de peluches. Chacun a son caractère, son histoire et ses rêves. On peut discuter avec eux, échanger des cadeaux ou même les inviter à s’installer. Ces liens font grandir la planète et apportent une vraie chaleur à l’univers.

Petit Planet ne se limite pas à sa propre planète. Avec son véhicule spatial, le joueur peut partir explorer de nouvelles îles flottantes, accompagné de ses Neighbors. Ces voyages réservent des surprises : créatures rares, recettes inédites, objets cachés… Mais aussi des rencontres inattendues qui enrichissent l’aventure. Pour renforcer la dimension sociale à la sauce Animal Crossing ou Pokemon Pokopia, miHoYo a imaginé le Galactic Bazaar. Ce lieu sert de hub communautaire où l’on peut croiser d’autres joueurs, discuter autour d’un café ou participer à des festivals. Un espace pensé pour transformer de simples instants en souvenirs partagés.

Avec son style coloré et cartoonesque, Petit Planet s’éloigne des grands RPG spectaculaires du studio. C’est une première incursion dans un genre très différent, plus apaisé mais aussi très populaire. Entre personnalisation, exploration et multijoueur, miHoYo semble vouloir créer un mélange entre Animal Crossing, Stardew Valley, Pokemon Pokopia et ses propres touches créatives. À noter que miHoYo n’a pas encore précisé si Petit Planet sera gratuit ou payant, même si ses précédents succès laissent penser à un modèle free-to-play.

Source : miHOYo