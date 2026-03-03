C'est l'une des plus grosses sorties du mois de mars 2026, Pokemon Pokopia sera disponible pour tout le monde dès le 5 mars prochain sur Nintendo Switch 2. Le jeu propose une aventure très différente des titres principaux et lorgne plutôt du côté d'Animal Crossing et Minecraft pour proposer une expérience plus cosy dans l'univers de Pokemon. Et il faut croire que c'est une recette payante puisque si le jeu n'est pas encore disponible pour tous, il a déjà battu un record historique pour la licence.

Pokemon Pokopia est déjà l'un des meilleurs jeu de la licence

À quelques jours seulement de sa sortie, Pokemon Pokopia a été passé au crible par la presse du monde entier et les critiques sont unanimes : on tient là le meilleur jeu Pokemon de tous les temps si l'on en croit sa note Metacritic. Pokemon Pokopia marque l'histoire de la série en raflant la meilleure note jamais donnée à un jeu de la franchise qui a atteint les 90 avant de redescendre un chouïa au fil des publication (après mise à jour, il s'avère qu'il est à égalité avec Pokémon Y). La recette de Pokopia a visiblement séduit tout le monde au point de surpasser les meilleurs jeux de la licence comme Pokémon HeartGold, l'un des grands favoris des fans. Reste maintenant à voir ce qu'en diront les joueurs.

Capture de Metacritic effectué par nos soins le 3/03/2026.

Pourtant, il n'est pas question de capturer un maximum de petits monstres dans Pokemon Pokopia, mais de reconstruire tout un monde. Le jeu se déroule dans un monde post-apocalyptique alors que tous les humains ont disparu. Un petit Métamorph va alors prendre l'apparence d'un être humain et se mettre à tout reconstruire en se faisant aider par de nombreux Pokémon. Ces derniers pourront en effet lui offrir tout un tas de pouvoirs utiles lui permettant de mener à bien sa reconstruction. Le jeu propose une boucle de gameplay addictive, des graphismes doux et colorés et arrive à absorber les heures de jeu sans crier gare. Une recette gagnante qui devrait permettre à Pokemon Pokopia de très facilement rencontrer le succès auprès des fans de la licence et des jeux à la Animal Crossing.