Pokemon Pokopia reçoit une énorme mise à jour gratuite avec une tonne de modifications et d'ajouts, voici tout ce qui change avant l'arrivée du premier gros DLC.

Hier s'est tenu un important Nintendo Direct chargé en annonces et en surprises. Parmi ce qui a été présenté, Pokemon Pokopia a fait une apparition remarquée. Son prochain gros DLC a été dévoilé avec un peu de gameplay et de nouvelles fonctionnalités sont prévues. Mais avant ça, Pokopia reçoit une nouvelle mise à jour importante, voici tout ce qu'elle change.

Pokemon Pokopia reçoit une énorme mise à jour

En août 2026 Pokemon Pokopia recevra donc son premier gros DLC qui se concentrera sur une région sous-marine, comme pour nous donner un aperçu de ce qui nous attend dans Pokemon Vents & Vagues. On pourra ainsi avoir accès ) une nouvelle fonctionnalité gratuite pour tout le monde, Plongée, qui permettra d'aller sous l'eau pour découvrir de nouveaux pokemon, mais aussi une nouvelle région à explorer qui sera quant à elle uniquement disponible pour ceux qui achètent le DLC.

En parallèle de ses annonces, Pokemon Pokopia a reçu une imposante mise à jour gratuite. Avec son patch 1.1, il accueille tout un tas d'optimisations de gameplay et de confort de jeu. On peut également noter quelques nouveautés bienvenues, comme de nouvelles lignes de dialogues notamment, histoire que les discussions avec nos chers pokemon paraissent un peu plus naturelles. De nombreux autres ajouts facilitent également la lecture de certains objectifs pas franchement clairs et des fonctionnalités ont été retravaillées.

Par exemple, lorsque l'on souhaite faire habiter des pokemon dans un bâtiment à plusieurs étages, il sera désormais bien plus facile de choisir les étages dans lesquels ont veut faire habité nos petites créatures, et ce même si l'on est déjà à l'intérieur. Ce sont plein de petites choses comme ça qui sont ajoutées dans ce patch et devrait rendre l'expérience de jeu significativement meilleure. La mise à jour 1.1 de Pokemon Pokopia est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch 2 gratuitement.

© AUR pour Gameblog.

Notes principales de la mise à jour 1.1 de Pokopia

En plus de sajouts mentionné ci-dessous, de nombreux correctifs ont également été déployés. Des corrections de bugs principalement, que vous pouvez consulter directement sur le site officiel de Nintendo.

Ajout de nouvelles variations de conversations entre les pokemon.

Ajout de nouvelles variations lors de vos conversations avec les pokemon.

Ajustement du rythme et de la répartition des sujets des conversations.

Lorsqu'ils utilisent des chaises ou des lits, les pokemon accompagnant Métamorph les utiliseront désormais ensemble lorsque c'est possible.

Aquali, Voltali, Pyroli, Mentali, Noctali, Givrali et Nymphali s'endormiront désormais au bord des canapés, comme le fait Phyllali.

Quand vous placez un objet, les pokemon s'écarteront désormais de la zone de prévisualisation.

Lorsque vous déménagez dans une maison à deux étages, vous pourrez désormais sélectionner l'étage de destination de vos pokemon, même en étant à l'intérieur du batiment.

Lors du traitement de matériaux à la caisse communautaire ou au fourneau, les pokemon privilégieront les emplacements les plus proches de leur propre habitat.

Quand Métamorph retombe après la fin de sa transformation, appuyer sur Courir ou Sauter lui permet de retrouver sa forme humaine et de reprendre le contrôle.

La limite de placement des objets électriques a été augmentée de 512 à 1024.

La portée du capteur laser est désormais affichée lorsque vous le placez.

Dans l'écran de détails du Niveau d'environnement, il est désormais possible de voir quelles demandes de confort ont été satisfaites durant la journée.

Dans la section Objets du menu Collection, appuyer sur X permet de voir les variations de couleur des fleurs et des haies.

Autres changements

Amélioration de la lisibilité de certaines fonction du Pokédex et du Dex des habitats.

Lors de la sauvegarde des paramètres dans le menu principal, il est désormais plus clair qu'une sauvegarde est en cours. Il est également désormais possible de modifier les paramètres pendant qu'une sauvegarde automatique est en cours.

Ajustement de plusieurs missions pour les rendre plus accessibles et lisibles.

Ajout d'options de dialogue lors des événements en jeu permettant d'annuler des échanges.

Lors de ces mêmes événements, il est désormais possible de suspendre temporairement les échanges au Centre Pokemon.

En multijoueur, un choix s'affiche désormais pour décider d'écouter ou non la demande d'un pokemon.

Il est désormais possible d'obtenir des blocs de roche volcanique sur certaines Iles Rêves.

Corrections diverses de plusieurs objets et meubles.

Source : nintendo