Nintendo a dévoilé le contenu de la prochaine mise à jour de Pokemon Pokopia, le nouveau phénomène de la Nintendo Switch 2. Voici tout ce qui va changer prochainement.

C'est le petit succès du début d'année dont la Nintendo Switch 2 avait besoin. En rupture un peu partout dans le monde, Pokemon Pokopia s'est déjà écoulé à plus de deux millions d'exemplaires en quatre jours seulement. Un vrai system seller, dont l'engouement rappelle l'effervescence autour d'Animal Crossing New Horizons en pleine pandémie. La collaboration entre Game Freak et Koei Tecmo est une bulle réconfortante qui aspire les décorateurs en herbe pendant des heures. Et si le jeu n'a pas encore dévoilé ses plans en matière de contenus supplémentaires, son suivi est déjà bel et bien assuré. Une première vraie mise à est d'ores et déjà confirmée.

Pokemon Pokopia dévoile sa prochaine mise à jour

À défaut d'une véritable feuille de route, Nintendo a dévoilé les contours de la prochaine mise à jour du jeu, prévue à une date encore indéterminée. Cette dernière s'attaquera principalement aux bugs bloquants l'histoire principale, le studio annonçant déjà enquêter sur d'autres problèmes rapportés par les joueuses et joueurs. Voici dans le détail ce que comprendra cette mise à jour de Pokemon Pokopia :

Bugs confirmés

Dans la quête « Construisons un habitat » de Terrassec, Carapuce peut se mettre au sommet d’un arbre, ce qui vous empêche de lui parler et bloque la progression de la quête.

Lors de la requête « Cherchons le Centre Pokémon » de Grisemer, il est difficile de poursuivre la quête si vous avez détruit les blocs fissurés du pont avant que Bouldeneu ne le traverse.

Dans la quête « Cherchons le Centre Pokémon » de Grisemer, l’événement où Bouldeneu répare le pont peut ne pas se déclencher selon certaines actions effectuées dans un ordre particulier.

En faisant certaines actions dans la ville de Collinangle, l’événement vous faisant rencontrer DJ Motisma peut ne plus se déclencher.

La requête « Nettoyons la route » peut être difficile à compléter selon certaines conditions.

Le type de Mimigal est incorrect dans le Pokédex.

Améliorations prévue pour Pokemon Pokopia

Lors de la requête « Brisons les rochers avec Éclate-Roc » de Terrassec, il est difficile de progresser si un autre bloc est placé sur l’emplacement de celui fissuré situé à côté de Tygnon.

Lors de la quête « Emmenons le professeur » de Grisemer, il est difficile de progresser si un bloc est placé sur l’emplacement de celui fissuré situé près de Ronflex Moussu.

