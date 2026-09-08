Le 9 septembre 2026, Big N va tenir une prise de parole particulièrement attendue. En marge du Tokyo Game Show, l’éditeur japonais a en effet pris pour habitude de tenir un Nintendo Direct général destiné à mettre en lumière les prochains titres du catalogue du constructeur. Et pour la première fois, la firme de Kyoto ne tentera pas de concilier le meilleur des deux mondes : les jeux Nintendo Switch 2 seront à l’honneur. Les fans de Pokémon espèrent naturellement avoir des nouvelles de Vents & Vagues, le prochain duo principal de la série, mais aussi du second DLC de Pokemon Pokopia, attendu pour la fin de l’année. Heureux hasard du calendrier ou non, Nintendo a donc déployé une mise à jour de Pokemon Pokopia quelques heures avant le grand événement.

La mise à jour 2.0.1 de Pokémon Pokopia disponible

Le pendant cosy de la licence passe donc en version 2.0.1. Cette nouvelle mise à jour, disponible dès maintenant au téléchargement sur Nintendo Switch 2 n’apportera pas de grandes nouveautés, la firme de Kyoto les réservant sans aucun doute pour le patch gratuit qui accompagnera le lancement du second DLC du jeu. La mise à jour 2.0.1 de Pokemon Pokopia s’affaire donc à corriger plusieurs problèmes qui persistaient depuis plusieurs semaines, comme les deux légendaires Ho-Oh et Lugia qui aimaient se jeter dans le vide pour réapparaître en boucle ou des sons qui ne voulaient plus s’arrêter. Le correctif le plus important concerne alors un bug qui pouvait entraîner un freeze de Pokemon Pokopia lors du chargement du jeu. Tous ces problèmes, et ceux de la liste ci-dessous, ont donc été corrigés avec le patch 2.0.1. En voici les notes complètes :

Patch notes de la version 2.0.1 de Pokemon Pokopia

Dans certaines conditions, il était possible que Ho-Oh et Lugia tombent et réapparaissent en boucle.

Il était possible, dans certaines conditions, que des Pokémon soient introuvables lors d'une recherche dans le Pokédex.

Dans certaines conditions, il était possible qu'un kit de relocalisation soit impossible à récupérer.

Il était possible, dans certaines conditions, que des effets sonores soient joués en boucle.

Dans certaines conditions, il était possible que le jeu cesse de répondre.

Il était possible, dans certaines conditions, que le jeu reste bloqué sur l'écran de chargement de Pokemon Pokopia.

© Nintendo.

Remarques

S'ils sont déjà survenus dans votre partie, ils seront résolus après cette mise à jour.

Cette mise à jour doit être appliquée afin de pouvoir utiliser les fonctionnalités en ligne du jeu.

Lorsque vous jouez en communication locale, tous les joueurs doivent disposer de la même version des données de mise à jour.

Source : Nintendo